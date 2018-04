Ex trahado di Setar a admiti su culpabilidad den corte Mericano

MIAMI/ORANJESTAD – E Arubiano Egbert Koolman, ex trahado di Setar, diabierna a admiti su culpabilidad di e acusacion di labamento di placa. E tabata envolvi den un plan pa tuma placa pa influencia contractonan di telecomunicacion, segun fiscal Mericano. E caso aki sigur a hala masha hopi atencion ora cu el a bin den publicidad y a causa consternacion na Aruba. Na maart 2017, Setar a demanda Koolman como tambe mas di 20 otro persona y companianan estableci na Miami. ‘

E CASO

Segun informacion di corte na Merca, Koolman cu tabata biba na Miami, tabata product manager di Setar NV y admiti di a ricibi 1.3 miyon dollar di soborno durante 10 aña, a cambio pa uza su posicion pa duna contractnan di telefon celular. Asina e departamento di husticia Mericano ta bisa.

Den su admision como parti di su ‘plea agreement’, entre 2005 y 2016, Koolman lider di un organisacion di labamento di placa uzando su posicion como product manager. Koolman a admiti, cu e hunto cu Parker y demas personanan a transfer fondonan di Florida y otro luganan den Merca pa Aruba y Panama violando e FCPA. Koolman a haci (mal) uzo di su posicion den Setar pa duna contractnan di telefonnan celular, E tabata ricibi e pagonan via transfer for di banconan na Merca, y door di saca e placa na Aruba, uzando un ATM- card di un cuenta di banco Mericano. A cambio di mas di a ricibi mas di 1.3 miyon dollar den forma di soborno, Koolman tabata duna faborece algun creditornan cu informacion confidencial di Setar.

Koolman a admiti su culpabilidad den Corte na Miami, presidi pa hues Federico A. Moreno, di e Southern District di Florida. Sentencia lo wordo duna di 27 di juni proximo.

Comments

comments