Ex Prome Minister Nelson Oduber: “Tanten cu no tin un vacuna nos lo keda cu e insiguridad pa planea pa futuro”

Mi ta kere mirando e discusionnan cu no ta yuda e 37000 trahadornan cu nada, sigur pa e proximo 2 añanan – segun masha hopi experto y a peticion di esunnan cu a pidi mi – laga mi trata na duna un contribucion cu mi experiencia den politica y gobernacion. Segun mi hopi biaha pa via di ignorancia tin hende no kier compronde cu no ta gobierno ni sector priva ni e empleado publico a hinca nos cu e consecuencianan di e maldita Corona virus. E pandemia aki a kibra e mundo financiero y a laga hasta esunnan cu negoshinan grandi na werki. Tur nan entradanan a cay y tin te hasta na 0! Esaki ta rekeri di nos tur solidarismo, tolerancia y mas comprension pa tur esunnan cu a keda sin trabao. Aki – na moda mi ta mira – tin sindicato ta kere cu gobierno tin placa y ora no tin likides mas por sigui imprimi placa. Segun mi, pa cubri importacion nos lo por tin ainda 4 pa 5 luna di reserva di divisas. Lo minimo cu bo mester tin ta 3 luna.

E realidad amargo y doloroso:

Mirando cu tur e outletnan den turismo ta cera y no ta drenta divisas, mas esaki dura lo hinca nos den problemanan hopi serio mes. Fuera di esaki gobierno tin 2 luna no ta cobra ni 20% di locual e tabata haya di belasting etc. Bo mes sa ora cu no tin placa! Si bo bay fia pa nos bay paga mas den debe, aki poco dia no tin placa pa paga. E no ta wega, pero esaki ta e realidad amargo y doloroso. Ora e caba no tin color politico mas! Nos unico aliado – danki cu mi a logra scrap e fecha di independencia di 1996 na 1990 cu a bira realidad na 1994 y cu awe nos no ta independiente – cerca kende ainda nos por acudi pa yudansa ta Hulanda, como cu nos ta ainda den Reino Hulandes y cu awor a haya nos y tin nos na rudia. Conociendo e Hulandesnan, nan lo pone condicionnan cu lo horca nos, pero por lo pronto no tin alternativa, pasobra ya caba nos debe ta mucho halto!

A habri caha di triki:

Mi opinion ta cu nos ta perdiendo mucho tempo ta bringa otro. Mientras nos ta discuti, 37000 hende ta sin trabao y sin ningun entrada. Mi ta kere – mescos cu mi a haci na 2001 – e ministronan y parlamentarionan mester tin union pa loke ta e porcentahe cu ta cuminsa entrega. Na 2001 ningun partido den parlamento ni di parti di oposicion a bin cu wega y cos a bay normal. Tur a coopera. Awe nos tin casi 2 luna ta pleita ken tin cu entrega. Tin cu ta bisa cu nan kier entrega mas, pero sin tin ni un consensus. Awor si abo como parlamentario kier entrega mas no ta problema, traha un standard order pa finansas, duna bo salario of un tanto di esaki na un sindicato p.e. FTA, of na Ambiente Feliz, Casa Cuna etc. Henter e polemica aki a conduci cu sindicato SEPPA, SPA y Simar a habri nan caha di triki, mirando cu politiconan mes no por a haya otro.

Ki dia nos turismo ta pick up atrobe?

Hecho ta cu companianan grandi, manera KLM a pidi 2 biyon Euro of lo cera, Avianca, COPA Airlines, companianan di aviacion na Merca y na mayoria pais na mundo cu si nan mester bula un dia atrobe lo mester saca casi 50% di nan asientonan pa motibo di 1.5 meter di distancia. Pues ta ki dia bo ta kere cu nos turismo lo por pick up atrobe? Si nos hotelnan habri mes lo ta cu menos trahador y un ocupacion hopi abao mes. Si un hotel tin – segun estudionan den pasado cu mi a yega di lesa – un ocupacion bao di 70%, e tin un problema. Y un avion bao di 40% di ocupacion lo bula Aruba solamente si nos subsidia nan tambe ta un problema. Mescos un restaurant cu ocupacion di bao di 40% y companianan relata na nos turismo lo ta den problema financiero. E cos aki a sosode caba den pasado tempo cu ainda tabatin placa y cu por a yuda. E cruceronan mi ta kere pa locual a pasa cu hopi hende abordo, lo tuma minimo 1 aña pa e negoshi aki cuminsa lora atrobe y aki hopi den transporte y haf lo sufri. Cu esaki haf y aeropuerto lo cay drasticamente den nan entradanan.

Actitud intransigente di sindicatonan:

Tanten cu no tin un vacuna nos lo keda cu e insiguridad pa planea pa futuro. Nos lo sigui biba di man pa boca. P’esey nos politiconan mester ta consciente cu e espacio pa saca probecho politico ta minimo. Pueblo ta spera di nan parti seriedad y responsabilidad ya cu no tin espacio pa saca yugo politico. Sindicatonan cu no a mustra nan mihor cara, aki poco tempo casi lo no ta existi mas den miembrecia y nan por wel di lubida. Nan poder como pressure group lo bira nihil. Cu e actitud intransigente nan mes ta caba cu sindicalismo. Mi ta kere cu esaki ta e momento pa bolter hopi cos cu tabata por, pero cu e situacion aki no por mas y pa haci esaki mester tin boluntad. Hulanda hasta awor ta haya su di 2 carta di 3 sindicato, unda ta pidi Hulanda pa no yuda nos gobierno pa e por fia placa tanten cu no baha e gastonan di personal. Hasta exigi pa keda discuti bay goal. Lamentablemente aki 3 luna – si Hulanda no yuda nos pa un prestamo – nos por cuminsa paga luz. Ni pa mi ni pa bo y niun ningun! Miseria y pobresa, falta di alimento lo dal nos tur. Keda punta dede, play tof y e cuenta ta bin pa nos tur.

Esaki ta mi contribucion a peticion di esunnan cu ta pidi pone mi pensamento a base di mi experiencia. Ohala mi no tin razon.

