Ex Prome Minister Nelson Oduber: “Si ta caba kier caba cu Aruba anto hinca e coruptonan di AVP den gobierno pa nan caba cu locual por a resta ainda!”

Den tempo dificil bo ta conoce kendenan ta bo amigonan. Tempo cu mi a firma dia 13 di juli 1990 pa saca e fecha di independencia di 1996 for di Statuut – despues cu Hulanda a pone na 1993/94 yen di condicion cu segun nan ta Tweede Kamer a pone nan p’asina a cambia e Statuut – mi a sinti cu Hulanda tambe tabata den wega cu AVP. Lamentablemente nos gobierno cu a cuminsa cu 12 asiento na 1989, nos di MEP a perde den e eleccion 1993 un asiento y nos a keda cu un gobierno di solamente 11 asiento den un coalicion cu PPA y ADN. Aki Hulanda – mirando e resultado di eleccion cu MEP tin 9 asiento y AVP tambe tin 9 asiento – a bin cu e idea cu na Aruba mester di un “brede draagvlak”, pasobra pa cambia Statuut den parlamento mester 2/3 parti.

Firmamento di Protocol 1993:

Riba un anochi na oktober 1993 ministro encarga cu e.o. Asuntonan Arubano Ernst Hirsch Ballin a yama mi laat den anochi na telefoon bisando mi cu Promer Ministro Ruud Lubbers tin problema pa cambia Statuut, pasobra Tweede Kamer a pone yen di condicion y cu mi mester yuda. El a bisa mi cu Lubbers kier mi bin Hulanda pa discuti con pa sali afor. Na final di e combersacion e di cu mi cu Lubbers kier pa Henny Eman di AVP tambe bin ya cu e ora Hulanda tin sigur cu Aruba lo cumpli. Como cu pa mi sacamento di e fecha di 1996 ta hopi importante pa e trankilidad, seguridad y claridad pa Aruba su futuro mi a bisa cu ta bon, ya cu si esaki ta yuda, mi no tin ningun problema. Na final Lubbers y ami a firma na oktober 1993 un protocol cu a habri e caminda pa saca e fecha di independencia for di Statuut.

Palabra di AVP no bal nada:

Tambe den un comunicado cu Hulanda a saca tabata bisa cu e 2 partidonan grandi ta garantisa cu lo ehecuta e protocol y lo bay haci esfuersonan pa purba traha hunto. Nos di MEP – sin tin conflicto cu nos partnernan politico ADN y PPA – a bisa nan cu nos ta termina e coalicion (cu por a bay te 1997) y ta bay busca un brede draagvlak cu AVP. Aki a start e wega cu e gobierno mester bira demisionario prome cu cuminsa papia y al final AVP a core pa nan responsabilidad bisando cu nan hendenan no kier pa traha cu MEP y ta un gobierno di 3 luna so nan kier pa yama eleccion nobo. Mi a bisa nan cu esey no a ser palabra y mi a yama eleccion nobo dia 27 juli 1994, unda cu nos a keda cu 9 asiento y AVP a bay forma 7 aña di gobierno cu OLA y nos di MEP pa coopera a ser manda den oposicion. Di e tempo ey ami tanten cu mi ta na bida nunca mas lo reuni corda discuti cu AVP y un Eman como lider ariba ningun gobierno, pasobra nan palabra no bal nada y nan no ta hendenan di confia cu futuro di Aruba.

E convenio entre Mike Eman y KvK:

Kico ta e caso awor? AVP a perde 10.000 voto ultimo eleccion, esta 4 asiento y MEP no tabatin ningun alternativa di traha cu RED y POR. Echo ta cu bo no por bay goberna cu e mesun hendenan cu a destrui nos pais den tur sentido di palabra. Na caminda pa sirbi interes aheno, un miembro cu un cantidad miserabel di voto a horta un asiento di MEP y a debilita e gobierno di 12 pa e mayoria minimo di 11. Di e momento ey Hulanda, CAFT y AVP a ‘hole sanger politico’ y – mirando e discusionnan constante entre e 2 partidonan cu 2 y 1 asiento y mirando e mega debe y awor como clabo ariba caha di morto di Aruba e maldita Corona Virus – Hulanda a saca su caha di triki y trampa di 1993/1994 cu mediante CAFT ariba instruccion di gobierno di Hulanda ta keda pone condicionnan pa e presupuesto. Al final cu ayudo di Simar, SPA y SEPPA cu a manda 2 carta Hulanda cu mester baha gastonan di personal, esta cu mester kita e 1500 ambtenaarnan cu Mike Eman a conveni cu Camara di Comercio na oktober 2006 y tambe pa caba cu e fondonan lucrativo di pensioen, segun AVP.

Een gewaarschuwd man telt voor twee:

Mirando cu e gobierno aki ta sosteni pa 11 parlamentario, CAFT sa cu esaki ta ‘kamikaze’ politico pa e coalicion y cu esaki ta bay trece caos, intrankilidad, desorden completo aki. Ami semper a biba cu e principio di ta prefera muri ariba pia y no bira mendigo di Hulanda, CAFT y AVP. E actitud di hopi politico di aki mes cu tur e discusionnan di salario, Serlimar etc. a habri porta hancho pa nan drenta aki. Tin hende aki cu a contribui na esaki! Si ta caba kier caba cu Aruba a la Venezuela anto hinca e ladronnan, e coruptonan di AVP den gobierno pa nan caba cu locual por a resta ainda! Na Hulandes tin un dicho ta bisa cu “Een gewaarschuwd man

telt voor twee”. Mi opinion cu mi ta muri cu ne a base di 36 aña den politica y a conoce pushi y cacho den politica! Un contribucion a base di mi experiencia di a pasa den hopi turbulencia politico y a siña conoce ken ta ken! Finalmente, “Mas di nan bo trata, mas lo bo keda stima bo cacho“.

