Ex Prome Minister Nelson Oduber: “Si bo kier vota pa ken cu ta bira kico cu ta y cos bay con cu ta, bo mes ta parti di e cosnan cu nos por preveni”

Desde cu nos a bira pais dia 1 januari 1986 nos a conoce 10 gabinete, sea un gobierno forma pa coalicion of un gobierno cu un mandato claro, esta cu tin mayoria di un solo partido. Sin excepcion te cu 2009 tur e gobiernonan a mantene e debe bao di e normanan di IMF, esta entre 40%-45% di nos GDP, unda e situacion financiero tabata responsabel y manehabel. Nos no a pidi gobierno Hulandes ningun ayudo financiero si no tabata solamente e areglo di FDA cu mester a termina na 2011.

KB di 20 october 1994

Hulanda te na 1994 a interveni cu Gabinete Eman den nos husticia mediante KB di 20 october 1994, cu a kita Siguridad Nacional y pone bao Gobernador y tambe a traha un rapport contra e metemento den husticia, esta e rapport de Ruiter “Cu debido respet” cu consecuencianan grandi pa Ministerio Publico y Cuerpo Policial. Tambe gobierno Mericano a exigi Hulanda pa caba cu Zona Franca y extradita 3 Arubiano pa Merca y kita 2 hefe di polis.

Por lo demas e discusionnan cu Gabinete Oduber tabatin cu Hulanda tabatin di haci cu metemento cu nos autonomia y di cual tur bataya nos a gana. Tabatin hasta e caso di e garantianan hotelero cu Gabinete Eman a duna y cu na 2003 Gabinete Oduber mes a regla e asunto aki sin ningun ayudo di Hulanda y tabata 3 aña pasa cu nos a caba di paga e debe aki.

Maneho financiero iresponsabel

Te cu 2009 nos situacion financiero tabata bao di e normanan internacional y e debe di 43%-45% di nos GDP tabata responsabel, manehabel y pagabel. Tabata durante 2010-2017 cu e obligacionnan, e debenan y e fiamento di placa na un forma iresponsabel a bay for di man, esta di 2 biyon florin di debe di e ultimo 25 añanan a ser redobla y pio cu e proyectonan PPP a bin 2 biyon florin extra pa paga den 25 aña un suma di 85 miyon florin pa aña y cu na interes so pa aña un suma di 300 miyon florin. Cu esaki no ta resta placa pa e otro responsabilidadnan manera salubridad publico, enseñansa, infrastructura etc. Esaki a causa cu e maneho financiero iresponsabel aki a pone Hulanda na 2014 pone un KB riba Gabinete Eman cu a termina den e CAFT cu tabata contra Statuut y nos constitucion. Ora e gobierno nobo a drenta na 2017 casi 96 cen di cada florin tabata bay pa paga debe so! E interes cu mester a paga riba e debe aki tabata haltisimo. A baha gasto y ya na 2019 tabata tin un surplus riba presupuesto di 46 miyon florin, danki na e esfuersonan di e gobierno actual.

Pandemia y su efecto riba Aruba

Pa nos mala suerte na maart 2020 un pandemia a dal mundo y nos tambe a ser afecta. Nos unico pilar turismo a cay casi completamente hunto cu nos economia causando desempleo, negoshi y hotelnan cera y entrada di nos trahadonan, comerciantenan y di gobierno a cay drasticamente. Hecho ta cu nos mes lo no por a sali afo di e crisis aki. No a keda gobierno nada otro di acerca – a base di articulo 36 di Statuut – Hulanda pa fia nos placa cu na e momento aki ta mas cu 300 miyon florin pa paga cu condicionnan den un COHO, cu un Landspakket hopi severo cu consecuencianan grave pa nos pais. Pero nos gobierno no tabatin otro salida, sino no ta fia placa na 0% di interes for di Hulanda. Danki cu a scrap e fecha di independencia di 1996 for di den Statuut cu Hulanda normalmente mester a yuda nos. Mi ta sugeri pa despues di eleccion, e gobierno nobo acerca Hulanda pa un schenking, of paga bek den 25 aña na 2% di interes. Hulanda sa cu e gobierno di Aruba no ta culpabel di e pandemia, pero si nos tur ta sinta cu un Giga debe! Esey Hulanda mes durante 2010-2017 a “stond erbij en keek ernaar” y no a haci nada nada pa preveni. Awor ata den porta di eleccion tin ta bay renegocia cu Hulanda, COHO, ta bay cambia cos, ta bay cambia AZV, ta bay elimina e Landspakket etc.

Promesanan bashi di otro partidonan

Mi ta kere cu si nan lesa e carta cu Hulanda a manda e gobierno nobo na Corsou, e discusion ey lo bo por spaar nos. Otro ta bay elimina tur medida, ta elimina Banco Central, Aduana y kita un hala di empleado publico etc. Otro ta yora tur dia cu nan a core cune for di gobierno, pasobra el a denuncia corupcion, pero te awe e no a yega cu ningun pero ningun denuncia na Ministerrio Publico y te awe no a bin cu ningun evidencia. Otro partido rabia cu ex ministro, parlamentario, henter un ministerio deteni y cera pa 4 acusacion ta bisa cu unavez den gobierno lo elimina Ministerio Publico, pasobra lo tin persecucion politico, lubidando cu na 2017 nan mes den gobierno a detene ex ministro Paul Croes y cerele den KIA y awe e tin cu sinta 4 aña pa corupcion. Y no mester lubida cu recientemente Mike Eman a declara cu e ta bay investiga Landsrecherche cual ta un intimidacion hopi serio, un menasa directo no solamente na e instituto aki pero pa tur locual ya el a haci den pasado.

Trankilidad y Stabilidad politico

E eleccion aki mester trece atrobe pa nos trankilidad, seguridad y claridad riba nos relacion cu Hulanda y kico ta bay haci pa nos situacion financiero. Mi ta kere cu mester un sosten politico amplio pa por logra un bon relacion a base di respet mutuo cu Hulanda. Ora gobierno a sinta na 2017 mi a skirbi un articulo cu sin e pandemia mes, pero cu e Mega debe ningun solucion por ta realizabel sin un sosten di Hulanda. Awe mi ta bolbe bisa cu mirando con chikito nos economia ta nos mes lo no por produci suficiente placa pa nos so sali afo. Cu dolor na mi curason mi ta bisa esaki, pero mi ta biba cu e realidadnan politico. E votacion di 25 juni venidero ta pa nos pueblo tambe un reto si nos ta consciente con grandi e problema financiero ta. Ken cu priminti bo cu e lo elimina COHO, Landspakket ta gaña bo. Ken cu bisa cu ariba nos mes nos lo sali afo no ta consciente con grandi e magnitud di e problema financiero ta y no ta comprende esaki.

Awor pa nos por logra cambia cos ta rekeri stabilidad politico y no fragmentacion. No por ta asina cu nos lo bay na un situacion cu partidonan cu solamente un of dos asiento por secuestra e gobierno y trece insiguridad pa lunanan largo!

Mandato claro y contundente

Abo cu a bin di un pais unda corupcion a caba cu biennan di e pais, bo a huy pa motibo di corupcion, mi no por imagina mi mes cu bo a laga bo pais pa busca un miho bida, anto aki bo ta bay vota pa corupcion? Cu gobernacion ta cay den man di politiconan cu hasta kier elimina Ministerio Publico?

Abo cu ta cansa di politica di discusion continua sin e oportunidad pa duna un partido un mandato claro y contundente pa haci e trabao, esaki ta den bo man. No ta keda pueblo nada otro – si nan ta desea siguridad, claridad, trankilidad y stabilidad – pa vota pa MEP.

Si bo kier vota pa ken cu ta bira kico cu ta y cos bay con cu ta, bo mes ta parti di e cosnan cu nos por preveni. No tin tempo pa experimenta cu hendenan cu nan mes mester a prepara nan mes miho pa abo por a confia nan cu gobernacion. Pueblo votador, al final ta abo ta dicidi!

Deseando tur partido politico exito y cu diasabra nos por lanta cu e claridad necesario y bay atrobe na normalidad pa traha duro dia y anochi pa un miho Aruba pa nos tur.

Comments

comments