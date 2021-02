Ex Prome Minister Nelson Oduber: Mester flexibilisa nos maneho pa por sali afo!

Nos mester flexibilisa nos maneho financiero/economico y laboral. Pa esnan cu ainda no kier compronde e magnitud di e problema mundial financiero/monetario/economico/ laboral y social cu e pandemia a trece pa nos y cu nos cu ta chikito y cu nos no ta un pais exportador pa trece mas placa aden, mester por sa cu si bo entradanan no crece manera custumber, bo mester flexibilisa locual bo tabata haci den un situacion normal. Nos gobierno ya a tuma varios paso caba pa yuda alivia e situacion. Tur medida cu bo tuma mester ta den cuadro di crea un perspectiva cu luz na final di e tunnel y cu lo tin mehoracion na horizonte cu ta crea un perspectiva realistico pa nos por sali afo.

No tin tempo pa keda discuti

Demasiado consulta, participacion di yen di gremio lo no yuda, pasobra cada grupo ta mira nan interes y kier mishi cu otro, pero no cu nan. E ta algo comprendibel cu cada ken ta defende su interes, pero Gobierno y Banco Central mester sirbi interes general, pasobra dia cu lama seca cu nos tur ariba dje e berguenza no ta pa Dios, pero pa nos tur cu a “Parawak” y no a actua na tempo! Un berdad cu den tempo di crisis demasiado reunionnan sin tuma decision ta perdemento di tempo y keda pospone pasonan cu mester ser tuma. No tin tempo pa keda discuti y papia! Bo maneho mester ta completamente dirigi no cu cosmetica, pero cu pasonan tuma den cuadro con pa sali afo. E presion den pueblo lo bira mucho grandi y hopi lo por desespera y hasta burn out! Den esaki e maneho di gobierno y di bo Banco Central ta esencial, unda mester tin calculo di efecto cu cada decision cu ser tuma.

Un experto financiero/monetario

Mirando locual mi ta lesa di decisionnan di Banco Central mi ta puntra mi mes si e maneho rigido di custumber no mester wordu flexibilisa, logicamente protehando e bon nomber di nos pais y cumpliendo cu e normanan internacional pa yuda combati criminalidad. Segun mi e momento a yega, mirando e magnitud di e crisis financiero, nos mes busca un experto financiero/monetario cu no ta den ambiente local di tur dia pa yuda nos cu cada paso cu nos tuma, kende no ta stroba, obstaculisa, pero pa yuda nos con pa sali afo mas lihe cu ta posibel.

Nos fuera di keda fia miyones di florin di Hulanda cu lo crea mas debe pa nos tur bay paga no tin mucho salida facil ya cu e situacion actual di bo GDP lo no crece facilmente ya cu tur inversionista ta cauteloso, unda e ta pone su placa. Ultimo tempo mi ta ripara cu e maneho financiero/monetario mester segun mi un ayudo di un of mas experto renombra pa yuda nos evalua consecuencianan di decisionnan importante cu muy en particular Hulanda cu ta fiando nos placa ta pone como condicion cu segun mi mas ta stroba nos pa sali afor of kier haci nos completamente y nos lo bira completamente dependiente di nan pa hopi aña. Esaki ta un preocupacion serio pa nos Status Aparte y nos futuro!

Esaki ta mi contribucion di curazon mirando cu no tin tempo pa perde ni pa experimenta. Nos mester cuminsa bisa e cos manera cu e ta.”Zachte heelmeesters kunnen stinkende wonden maken”. E crisis cu e mega debe a trece y e consecuencianan di e pandemnia ta devastador. Ora mi lesa hasta discusion di un sindicato cu si tin trabou y entrada pa hasta entrega un tiki mi preocupacion ta bira hopi mas grandi tur dia si ainda nos ta consciente cu ainda bo no a mira kico ta bay bin ainda y cuanto tempo lo tuma nos pa sali afor! Ta Dios so lo sigui proteha nos tanten cu tin hopi cu ainda falta boluntad pa yuda con ta sali afor den beneficio di un y tur.

