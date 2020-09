Ex Prome Minister Nelson Oduber: “Ken ta gaña? Rutte a bisa di no ta negocia y Knops a declara cu e tin lunanan caba ta negociando cu Aruba”

Scuchando e reaccion hopi arogante y menasante di tanto Rutte y Knops diabierna ultimo, bo mes por pensa e motibonan pakico gobierno Hulandes a coopera cu tur e prestamonan, fia placa pa loco y endeuda nos sin misericordia. Tambe nan no a haci nada pa fortifica nos Ministerio Publico cu mas Officier van Justitie cu experiencia y tambe a malusa RST na un forma selectivo, ken si por wordo persigui y kendenan no! Check e caso “IBIS” y Lotto, caminda di promer cu 2009 so a haya atencion te awe cerca nan! Pone bo celebro den gear y bo mes lo conclui cu tur a ser haci cu e plan pa mañan tin argumento y situacion pa drenta y pone bo na rudia of no tin prestamo!

Ta cual di nan dos ta e gran gañado?

E plan diabolico cu su riesgonan tabata incalcula di antemano pa tin nos, unda cu nan tabata kier. Ta incomprendibel y inconcecibel cu un pais cu tin boca yen di derechonan humano, ta protesta tur caminda na mundo pa tur cos cu sosode, ta mete tur caminda, ta papia di democracia, transparencia, participacion y cu su Promer Ministro ta declara despues di Conseho di Ministro di Reino: “mi no ta negocia e 2 Rijkswetnan, mi no ta cambia nada y ta keda na abo cu si bo ta acepta nan boluntariamente pa por fia placa”. Y na un forma sarcastico yena cu rabia, odio, venganza y placer na harimento ta ta declara “abo mester acepta tur cos boluntariamente y sin cambio of no tin placa. Nos no ta negocia ni cambia nada”.

By the way ken ta gaña? Rutte a bisa di no ta negocia, no ta cambia nada y Knops a declara cu e tin lunanan caba ta negociando cu Aruba! Ta ken di nan dos ta papia cu “gespleten tong?” Of ta wega tin cu nos y falta di seriedad? Esaki ta pone mi corda riba e rij di dictadornan den mundo cu tur nan fin segun historia tabata tristo y nan tur a keda bandona y a keda nan so!

Supuesto igualdad den Reino

E forma dictatorial y abusado – irespecto bo color politico – mester pone bo tambe cuminsa pensa y prepara mentalmente pa “cuminsa cana” y pensa cu e relacion di respet, supuesto igualdad y yuda otro na momentonan critico ora tin problemanan grandi, no t’ey mas den e Reino Hulandes y cu mester pensa riba otro alternativa. Rutte y Knops a “verkracht” e esencia y meta di e Statuut! Nan a masacra e Pre-ambule di e Statuut di 1954 cu por ta nunca a interesa nan y no conoce pakico y e motibonan cu Hulanda a ofrece nos pa drenta e haula cu yama Reino Hulandes pa nan scapa di ser yama pais cu Colonianan in de West. Nan no kier a raporta mas na e Decolonisatie commissie pa scapa berguensa como pais cu ainda tabatin colonia! Hulanda tin mas atencion y placa pa e refugiadonan cu nos cu te ainda ta Hulandes-min den Reino Hulandes! Nos mester por tin e creatividad pa sali afo cu menos dolor posibel. Corda si kico bo haci tin un prijs pa paga, pero mihor paga un prijs pa un alternativa cu perde tur locual nos a lucha pe y perde e saco y e cangreunan. Cuminsa pensa awe caba cu Aruba lo no ta mescos mas. Cos lo bay cambia drasticamente pa nos tur. Sea bo ta sucumbi y entrega tur bo instrumentonan legal/politico y economico of nos tur ta cuminsa busca alternativa pa nos 120.000 habitantenan. Den bida no ta tur cos por, pero mester cuminsa awe caba busca pa sa kico awo! Cuanto ta costa e “huishouding” di un pais di 120.000 hende? Bo ta kere cu lo mester por toch! India, China ta mira pa casi 3 biyon hende y nos tin apenas 120.000! Mester por haci otro cos tambe. Abo cu tambe ta stima Aruba cuminsa yuda pensa con pa sali afor.

