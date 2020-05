Ex Prome Minister Nelson Oduber: “Gobierno no tin ni machin ni mata pa traha ni pari placa pa ningun hende”

Educa bo mes. Si desde 17 di maart nos economia ta practicamente paralisa: 37.000 hende no ta paga Loonbelasting, Inkomstenbelasting, primanan pa AOV/AWW, AZV, negoshinan no tin entrada pa bay paga Winstbelasting, tin menos venta, yen di negoshi ta cera keto bay y e poder di compra di nan casi no t’ey mas. Cu otro palabra, entradanan di BBO, BAZV a bira 80% menos y cu nos entradanan pa nos GDP ta 80% menos.

Si Hulanda no a fia nos placa, pa ambtenaar ni pa ayudo na esnan sin trabao no tin placa pe. Nos reservanan di divisa pa importa – door cu no tin entradanan den turismo – e entrada di dollarnan a cay cu 100%. Con abo ta kere cu abo so como empleado publico lo keda cobra? Cuanto luna mas Hulanda lo keda fia nos placa?

E condicionnan di Hulanda ta severo, pero ora abo mes no tin ta asina e ta bay. Cuanto dia mas bo ta kere gobierno tin placa pa paga si abo no kier haci sacrificio? Na Colombia ya a cera 22.000 bar/restaurant caba lagando 125.000 tata cu mama di famia sin trabao. Na Merca un gran cantidad y na Hulanda miles di empresa ya a bati bancarota.

Cuanto tempo mas nos cu no ta exporta casi nada pa haya divisas pa cubri nos importacion y nos balor di florin sin turismo, cuanto luna mas nos lo por keda cobra? No pone nos balor di florin na peliger pa e no devalua, pasobra e promer victima ta e pober y e obreronan. Ban bin bij y pensa con ainda ta keda solidario, pasobra si no tin prestamo, Zulia cu e pais aki!

Bo tambe mester sa cu e prestamonan aki no ta abo como ambtenaar so ta bay pag’e, pero nos tur hasta esunnan cu awe no tin trabao y cu mañan cu poder di Dios nan tambe lo por traha atrobe pa yuda paga locual abo a cobra! E placa fia aki nos tur tin cu bay pag’e sea cu urguyo of no!

Un contribucion pa bo tambe pensa cu Corona virus a bin pa caba cu hopi cos y hopi hende. Dios ilumina nos tur y ser husto cu bo mes. Gobierno no tin ni machin ni mata pa traha ni pari placa pa ningun hende. Ya ta pasa di 12’or caba pa nos tur! Anto ainda kier primi e dori bieu y pone na candela! Yuda mi kier yuda, ta abo mes mester dicidi pa bo mes kico ta kico. Bo ta liber pa kere locual abo kier kere! Ami ta bisa bo manera cu e ta!

Comments

comments