Ex Prome Minister Nelson Oduber: Efectonan dramatico di e pandemia

Caba di lesa cu Lufthansa ta bay kita 22.000 hende, corta den e flota di avion, para tur aumento, perdiendo 500 miyon Euro pa luna, apesar cu gobierno a yuda nan cu 9 biyon Euro. Lo bo bisa kico esaki tin di haber cu Aruba? Esaki ta e efecto mundial cu casi tur economia mundial lo no ta mescos mas pa un par di aña. Tin ya ta bisa cu e lo dura mas cu 4 aña. Puntra bo mes cual compania di aviacion lo keda bula cu un ocupacion di solamente un par di hende, cual hotel lo keda habri cu 20% pa 40% di ocupacion, cual compania di barco crucero lo keda existi, cuanto haf y aeropuerto na mundo lo keda perde un gran parti di nan entradanan? Esun chikito di nos mes e aeropuerto mi a lesa lo bay perde na entradanan e aña aki so mas cu 100 miyon florin cu tin su efectonan multiple pa tur nos entradanan y economia. Como isla nos ta depende 100% di avion y barconan di carga/crucero. Merca nos aliado economico mas grandi aya tur compania di aviacion, crucero y carga ta den problema di caida di entradanan.

Cuanto divisas nos ta perdiendo pa luna?

Mi a skirbi na maart ultimo y despues tambe un par di articulo pa trata na conscientiza nos pueblo con dificil e situacion lo bay para bira. Si bo tin mas cu 8.000 kamber pa yena, cu e casi 30.000 turistanan pa fin di siman a baha te bou 4.000, bo no mester ta un experto pa conclui cu si e cantidad di vuelo, barco crucero y turistanan no aumenta den e proximo lunanan, ta cual hotel lo por mantene nan mes y lo keda financieramente na bida? Cuanto divisas nos ta perdiendo pa luna y cu esaki si e sigui cay e lo tin efecto ariba nos reserva di divisas di minimo 3 luna pa por cubri nos importacion, cu e balor di nos florin lo por bay core peligro! Cuanto placa mas gobierno por keda fia pa paga empleadonan publico, yuda comercio y sector priva? Nos deficit y necesidad financiero, con lo bay carga esaki? E back bone di gobierno cu ta su empresanan estatal, tur tambe a cay drasticamente den nan entradanan.

Nos tur mester yuda pa sali for di e crisis

Mi ta duna un contribucion, pasobra segun mi tin hopi hende ainda no ta consciente cu e pandemia aki su efectonan ta mundial y cu e ta dal peor cu un guera mundial. E lo afecta hasta bo nivel di educacion y lo laga nos cu hopi pobreza y hopi hende cu lo “burn out”. Problemanan psicologico na granel cu hopi desesperacion. Mucho tempo ta bay perdi na critica tur cos, pero locual mester sosode pa alivia e efectonan no ta gobierno so, pero bo mes cuida curpa. Envez di ta cuestiona tur cos, cuminsa cu bo mes con bo tambe por yuda. Gobierno mester exigi e hotelnan tambe un scenario con nan mes ta yuda pa sali afor y mescos tur otro gremio cu ta opone tur medida, con nan ta kere ta sali afor? Kico nan tin pensa cu lo por yuda un tiki pa alivia e pena? Keda fia placa so no por ta nos unico opcion.

Ban bati cabes hunto

Mi a mira e cifranan di presupuesto adapta, e ta hopi preocupante pa nos tur. Mi a spanta! Ban bati cabes hunto, pasobra si paisnan grandi, companianan grandi mes ta den problema e efectonan ey lo tin su repercusionnan ariba nos tambe. Nan t’ey caba y nos ta sintiendo nan tur dia. E pandemia aki te ainda a bay cu mas di casi 80% di nos entradanan. Papia di problema no ta un arte, pero yuda bisa con ta sali afor y cu ta carga responsabilidad pa e consecuencianan tambe. Bisa kico ta malo, kico no por tur hende por, pero ban bisa awor kico si por y bo tambe kier ta parti di locual si por! Hinca den bo cabes pa tur cos cu bo haci tin un prijs pa paga y cu te awe ningun hende a bay cielo sin muri! Pa tur cos tin cu haci hopi esfuerso y sacrificio. E pais aki ta di nos y ta nos cu ta keda biba aki mester duna cada un di nos parti.

Un contribucion personal pa esnan cu ainda kier tende y scucha cu cos ta dramatico pa nos tur. Por lo pronto no tin luz na horizonte pa e Covid 19 sin un vacuna y cu ta nos mes mester cuida curpa y proteha nos mes y nos famia. Cuida tur rond di bo tambe. Nos cada un ta responsabel pa esaki. Dios yuda nos den crea un solucion ya cu nos cientificonan ta perde mas tempo cu bringa otro cu crea solucion.

