Ex Prome Minister Nelson Oduber: E desconfianza cu nos propio hendenan a crea deliberadamente den husticia

E cos aki a inicia ora nos tabata den 2e Kamer y mi tabata t’ey pa trata cambio di Statuut pa Aruba haya su Status Aparte na 1985, caminda un par di polis a manda un carta pa pidi Hulanda pa no laga Cuerpo Policial cay bao gobierno di Aruba. Un hala di discusion inutil cu redashi, unda di e momento ey Hulanda a purba pusha nos cu un solo Procurador General pa Aruba y e demas di Antias. Logicamente nos a para e redashi ey, esta cu ken lo bira procurador general y hefe di polis. Pues esaki ta pa esnan cu mester por corda!

KB di 22 oktober 1994

Ora AVP apenas a drenta gobierno na 1994, gobierno di Hulanda a claba nan cu un KB di 22 oktober 1994 kitando Seguridad Nacional for di bao di e ministro di husticia y pone e responsabilidad aki bao di e gobernador. E motibo segun Hulanda tabata lazonan cu baho mundo! Segun e considerans di e KB ta e propio ministro presidente di e tempo ey Henny Eman “the man himself” a pidi Hulanda haci esaki cu su ministro di husticia (dfm).

Rapportnan Onno Koerten y De Ruiter

Hulanda a manda e tempo ey un tal Onno Koerten di Seguridad Nacional cu a traha un rapport cu mi tin, unda e tabata caba cu comerciantenan local pa traficacion di droga y labamento di placa. E rapport tabata titula: “Veiligheid en integriteit van Aruba”. E tempo ey ta gobierno Mericano a pone presion ariba Hulanda pa actua y hasta Hulanda e exigi gabinete Eman pa “extradita” 3 Arubiano. Hulanda a manda tambe un tal de Ruiter cu a traha un rapport “Met alle respect” cu a pinta nos pais hopi mahos. Bo mes bay lesa e rapport. Djey Hulanda e exigi Gabinete Eman pa kita e hefe di polis y su waarnemer for di trabao, locual Gabinete Eman a haci tambe! Increibel, pero berdad! Di e tempo ey ya caba Hulanda tabata tin desconfianza den husticia.

Metemento den husticia

Nos a bin den gobierno na 2001 y Hulanda a keda purba mete den husticia, unda hasta ministro Hirsch Ballin a purba bin cu e sugerencia cu por duna e procurador general di Aruba y Antias un “aanwijzing”, locual legalmente no tabata por. Hasta e kier a bin cu ta e tabata “ministro di husticia” di Reino, locual no por, pasobra nos no conoce esey y procurador general ta un responsabilidad di esun di Aruba. Nos e tempo ey a pidi conseho di Raad van State y nan a duna nos rason. Tempo di 10-10 nos – mirando cu nos tin basta aña cu Status Aparte – a pidi Hulanda pa e Corte Comun di Husticia ser establece na Aruba. Raad van State a bisa nos cu por bin cu un “rouleer systeem” y cu por. Ora mi a discuti esaki cu Balkenende e no tabata tin ningun argumento valido y a bisa mi cu pa motibonan “logistico” e Corte Comun di Husticia ta keda na Corsou y cu e no ta discuti mas, “omdat dit een politieke besissing is”.

Introduccion di institutonan hudicial

Mescos tempo di e discusion di LGO riba exportacion di aros cu sucu pa paisnan di Union Europeo, Hulanda tabata sa cu nos tin rason, pero a laga nos cay manera patia berde. Tempo di 10-10 pa Corsou y Sint Maarten, Hulanda a bolbe bin cu un solo procurador general y un gobernador y nos a rechasa esaki. Awor pa loke ta RST tabata ministro di Husticia Rudy Croes – pa combati “grens overschrijdende criminaliteit” mescos cu Kustwacht – a lucha cu Hulanda pa nos uni forza pa por combati criminalidad internacional hunto, pasobra nos ta chikito. El a introduci tambe e institutonan Landsrecherche, Guarda Nos Costa, CEA, Radar y hasta un team banda di e hotel nan pa cuida y proteha turistanan. No lubida cu casi tur procurador general, hoofd officier, officier, hefe di polis tabata Hulandesnan Europeo cu a bin pa “yuda” nos. Casi tur enbes di yuda nos nan a bin traha “carriere” aki pa despues haya puesto mas halto aya na Hulanda.

Calumnia y redashi

No lubida cu despues di 2001 Hulanda hunto cu AVP kier a traha trampa pa nos laga LGO Plus cay y bay den UPG a la Martinique y Guadaloupe, unda bo ta perde bo autonomia completo y ta bira un sorto di provincia di Hulanda. Nos cu argumento a logra para e locura aki!

RST tin varios polis Arubiano aden. Mi ta corda cu durante nos ultimo gobernacion e Hulandes Europeo tabata kier nos saca e Arubianonan for di RST y nos a para e cos aki. E problema ta cu ta traha banda di otro y no ta intercambia informacion a base di desconfianza. Locual ta y ta haci daño na nos sistema hudicial ta cu nos propio hendenan cu calumnia cada rato ta yora cerca politiconan Hulandes cu tur sorto di redashi y calumnia, “nan di cu e di cu mi a tende cu mi no ta corda ken atrobe a bisa mi, mi no kier problema cu ningun hende etc.” y un VNOA cu ta traha rapport di tur e cosnan aki manda Hulanda como sifuera cu tur politico aki ta ladron y corupto.

Mester stop di desconfia y actua

Den tur proyecto nan ta mira spirito cu tur clase di acusacion y mi sentimento ta cu hasta ta paga nan ta paga e hendenan aki pa haci e trabou sushi aki. Si berdad Hulanda kier yuda nos cu husticia mester stop di desconfia y actua. Pone hende y placa pa fortifica nos Ministerio Publico y pone placa pa yuda nos Cuerpo Policial cu materialnan sofistica. Nos tin articulo 38 di Statuut cu ta brinda nos tur oportunidad, no pa pompa y desconfia otro, pero ban hunto combati criminalidad no na un forma “selectivo”, pero tur ta ser persigui penalmente y tur cu a traha blaar tin cu sinta ariba dje. Corda piki si e Hulandes Europeonan tambe cu a bin aki banda haci nan cosnan y “negoshi”!

Un contribucion pa den e normal nobo stop di acusa y desconfia otro, pero pone hende y placa unda bo boca ta. Un contribucion di un Arubiano cu sa un tiki con cos ta bay den Reino Hulandes den un relacion cu te ainda ta laga hopi di desea y ta funciona na un forma “selectivo”.

