Ex Prome Dama di Malaysia acusa di labamento di placa

KUALA LUMPUR, Malaysia- Autoridadnan di Malaysia lo acusa e casa di e ex prome minister, Najib Razak, di labamento di placa. Razak lo ta vincula cu caso di corupcion di e fondo estatal 1MDB,. E ex mandatario tambe ta acusa den e caso aki, segun prensa local a informa.

Rosmah Mansor, di 66 aña, lo wordo acusa “pronto” unabes e investigacion ta cla y cu tur e pruebanan ta ariba mesa, segun New Straits Times.

Comments

comments