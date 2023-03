Internacional: Ta e prome biaha den historia di Merca cu un presidente actual y interior a ser acusa penalmente. E acusacion a ser presenta bouw criminalidad y tambe carga nan cu ainda no a ser publica. Ta spera cu Trump aparese dilanti corte diamars awor cu ta bin pa su lectura di cargo. E abogado di Trump a bisa cu e ex presidente ta entrega absolutamente y boluntariamente e forsa di ordo publico di New York y ta plania pa presenta desafionan legal y sustancial.

Oficina di fiscal districto di Manhattan tabata investigando e ex presidente den un relacion cu su presunto papel den un plan di pago secreto y tambe in cubri cu a involucra e artista di cine pa adulto Stormy Daniels cu data di e eleccion nan presidencial 2016.