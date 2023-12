E ex-presidente di Suriname, Desi Bouterse lo bay pidi gratie for di e actual presidente Chan Santokhi. Cu esey e ta spera pa desvia di su pena di prizon. Bouterse a wordo condena diaranson den apelacion n’e 20 añanan di prizon pa su papel den e ‘Decembermoorden’.

E peticion pa gratie a wordo comunica diabierna door di Ministerio Publico di Suriname. E abogado di Bouterse y di e otro cuater individuonan condena a pidi O pa suspende e ehecucion di e sentencianan.

Bouterse tabatin ocho dia entrante diaranson pa pidi gratie. E ex-presidente a wordo condena den apelacion na 20 aña di prizon pa su envolvimento den 15 asesinato cometi na 1982.

E sentencia ta irevocabel. Esey ta nifica cu Bouterse mester cumpli cu e condena a pesar di tur cos, a menos cu Santokhi dun’e gratie.

Santokhi lo pidi conseho na corte di Husticia despues di a ricibi e peticion pa gratie. E presidente no ta obliga pa sigui e conseho aki, pero a confirma diahuebs cu lo hacie, segun e website di noticia Surnameño Starnieuws.



E posibilidad cu e sucesor di Bouterse lo accede n’e peticion no ta halto, segun e abogado Gerald Roethof a declara anteriormente na NOS. Segun e, Bouterse lo por spera e contesta di Santokhi pafo di prizon.

Ministerio publico no a pidi e detencion inmediato di Bouterse. No ta conoci unda e ex-presidente ta awo. Si hay’e, e por wordo deteni, pero no mientras cu su peticion di gratie sigui habri.

KICO T’E DECEMBERMOORDEN?

Na 1982, Bouterse tabata lider di e tempo ey regimen militar di Suriname. Dia 8 di december di e aña ey, 15 abogado, periodista, militar, profesor universitario, un dirigente sindical y un empresario a wordo tortura y ehecuta.

Tal asesinatonan a pasa den buki di historia como e Decembermoorden. El a tuma luga na Fort Zeelandia, e tempo ey cuartel general di Bouterse.