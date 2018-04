Ex president Lula da Silva entrega su mes na autoridadnan

BRASILIA, Brazil- E ex mandatario Brazilero a wordo condena na 12 aña y mey di prizon pa delitonan di corupcion. E Tribunal Supremo Brazilero a rechasa e apelacion presenta pa su defensa.

E ex mandatario di Brazil, Luiz Inacion Lula da Silva a dicidi di entrega su mes na Polis Federal despues di e keda den e sede di e Sindicato di Metalurgicos di San Bernardo di Campo, den e provincia di Sao Paolo.

Den su prome intento, Lula no a logra bando e sede di e sindicato. Su siguidnan no tabata kier pa el a entrega su mes na autoridadnan y e stroba su paso pa e auto. Finalmente, e ex presidente di Brazil a sali di e sede di e sindicato sin auto, rondona pa un multitud di siguidnan, cu a carg’e prome cu el a entrega su mes.

Awo Lula da Silva lo wordo traslada pa un sala reserva di e warda di polis Federal den e ciudad di Curitiba (estado di Parana), unda e lo permanece deteni separa di e otro presonan.

E ex mandatario a sali rumbo pa Curitiba for di e airport di Congonhas, cu ta wordo uza tin biaha pa e presidente y autoridadnan di e paso ora nan ta yega Sao Paolo of ta bandona e ciudad.

Diahuebs e hues Serio Moro a duna ordo pa aresta e ex presidente Brazilero despues di cu un dia prome e Tribunal Federal di e pais a rechasa e apelacion presenta pa e defensa, den caso di supuesto corupcion di cual e ta wordo acusa pa e compra/ a recibo di un departamento triplex.

