Ex president Catalan Puidgemont deteni na Alemania

BONN, Alemania- Aplicando e euroorden expedi pa husticia Spaño, e ex presidente di e Generalitat di Cataluña, Carles Puigdemont, a wordo deteni pa polis Aleman, mientras e tabata cruzando e frontera cu Alemania, den auto.

Segun e abogado di Puidgemont, Jaume Alonso – Cuevillas, a detaya riba su cuenta di Twitter, e politico Catalan a wordo deteni pa agentenan ora cu el a cruza e frontera Danes- Aleman, mientras cu tabata bayendo Belgica, for di Finlandia.

“E trato tabata corecto na tur momento. Na e momentonan aki e ta na un warda di polis y su defensa huridico a wordo activa”, e abogado a sigura y a agrega cu Puidgemont “tabata bayendo Belgica pa pone su mes, manera semper, na disposicion di husticia Belga”.

Gobierno Spaño a ricibi un confirmacion oficial di parti di Alemania pa informanan di e detencion di Puidgemont.

Segun e normanan di Orden Europeo di Detencion y Entrega, autoridadnan Aleman tin un plazo di 60 dia desde e fecha di detencion pa tuma un decision hudicial pa cu esaki.

Puigdemont tabata realisando biahenan dedica na e problema di Catalan door di paisnan Europeo. El a wordo invita na Helsinki pa un grupo di diputadonan Finlandes relaciona cu e movimento independisa Catalan.\

Diabierna, hues Pablo Llarena, di e Tribunal Supremo di Spaña, a activa un orden di detencion internacional contra di e cinco politiconan Catalan cu dia 30 October ultimo a bay Bruselas pa scapa di a accion di husticia Spaño: ex president Carles Puidgemont y su ex conseheronan Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Posantí.

Diasabra polis di Finlandia a ricibi e mesun dia e solicitud di Spaña pa e extradicion di ex presidente di e Generalitat.

Segun e diputado Finlandes Mikko Kärnä a revela despues, un di e anfitrionnan di Puidgemont na Finlandia, e politico Catalan a “bandona Finlandia via medionan desconoci rumbo pa Belgica”, unda e tin su residencia fiha.

Comments

comments