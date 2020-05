Ex polis di Minneapolis cu a mata e detenido George Floyd a keda deteni

Internacional: Despues cu algun imagen a sali den publicidad na Merca na estado di minneapolis relaciona cu e polis cu a pone su rudia na nek di un detenido y esaki a bin fayece tin un turbulento feroz na e pais. Pueblo a lanta y causa basta destruccion te hasta na auto y edificio di Polis. Candela tin riba caminda tur e dianan ki y e pueblo ta pidi pa husticia. Esaki a pone cu diabierna autoridad estatal a deteni e ex polis Derek Chauvin el a keda suspendi di biaha for di su trabou. E ta deteni y acusa pa homicidio involuntario. E polis tabata tin 18 keho anterior y esaki a bira un for di man cu a pone cu awo a yega e ora pa kite for di trabou inmediato.

