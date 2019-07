Ex pelotero di seleccion Hulandes Loek van Mil ta fayece den accidente di auto

AMSTERDAM, Hulanda- E ex pithcer di seleccion Hulandes, Loek van Mil, kende tabata un di e beisbolistanan mas halto cu a yega di hunga, cu su 2.1 m, a muri diadomingo como consecuencia di un accidente fatal. Esaki segun comunicado di e federacion di beisbol Hulandes, KNBSB, dialuna mainta. Van Mil tabata tin solamente 34 aña.

Tjerk Smeets, presidente di KNBSB, a declara na medionan di prensa Hulandes, cu no tabta tin mas informacion riba e causa di morto, “riba peticion di e famia”.

Van Mill a wordo admiti den un hospital Australiano na decemebr ultimo, den un “estado critico pero stabiel”, despues di ricibi heridanan serio na su cabes durante cu e tabata canando den mondi. Segun MLB.com, Van Mil a dal su cabes riba un piedra y a keda for di tino pa 24 ora durante cu e tabata ‘hike” na Canberra, Australia. El a sufri multiple fracturanana, hemoragia y sangramento celebral.

Van Mil a anuncia su retiro na comienso di luna, pero e tabata recuperando di su accidente di invierno.

Un pitcher derecho cu a pitcha parti di 10 temporada di liganan menor, Van Mil tambe a pasa cinco temporada hungando, mayoria di nan den e liga di beisbol Australiano. El a hunga un temporada tambe den liganan grandi na Merca.

Comments

comments