Secretario General di MEP, Endy Croes ta recorda pueblo cu e veredictonan di ambos ex Ministernan di AVP tanto Paul Croes y Benny Sevinger ta den porta.

Paul Croes su sentencia ta otro luna:

Ex Minister di AVP e “rising star” di AVP Paul Croes su veredicto di Hoge Raad (Cassatie) ta den porta. Momento cu Paul Croes tabata Minister di AVP, bou mando di Mike Eman el a comete corupcion na gran escala entre otro cobrando pa duna permiso. Nos por corda con fiscal a presente e rekesitor contra Paul despues di investigacion unda nan a “tap” masha hopi di Paul su conversacionnan. Por a prueba cu Paul tabata cobra Chinesnan masha hopi placa pa permiso. A haya e schrift skirbi na man con e tabata reparti e placa. No por lubida con Paul tabata pasa pidi masha hopi Chines tur diabierna whiskey y cerbes. Tampoco por lubida con e ta lanta 50 bleki tuna na e Chinesnan. (lesa rekisitor di fiscal). Asina tabatin masha hopi prueba contra Paul. Como Minister e tabata cobra pa procesa permiso y sumanan aki cu a surpasa “cientos de miles” di florin. Paul despues di prome veredicto a bay Hoge Beroep unda (3) hues a bolbe ratifica e sentencia cu Paul mester bay 4 aña cera y 10 aña cu e no por aparece riba un lista politico. Paul a uza e ultimo “rechtsmiddel” esta pa bay Cassatie na Hulanda pa asina (5) Hues toets e (3) huesnan di Hoge Beroep y nan duna un ultimo veredicto. E veredicto aki di (5) Hues di Hulanda nos a compronde ta cla y den luna di februari esaki lo wordo entrega na Paul Croes ex Minister di AVP y lo bira publico. Despues di e veredicto aki no tin mas luga pa cana y mester cumpli cu e veredicto.

Benny Sevinger su veredicto den eerste aanleg tambe ta cla:

Ex Minister di AVP Benny Sevinger y e wowo preto di Mike Eman a kibra tur record y ta bay den historia como e politico di mas corupto cu Aruba a conoce. Benny su caso a wordo trata den corte di prome instancia. Increibel ora por a scucha cu Ministerio Publico a haya cuenta na Curaçao cu 2.4 miyon florin cash riba dije. Hayasgonan manera e amigo cu tabata atende tereno pa Benny a paga 100 mil florin pa traha cura, pone gym y un hardin pa Benny su cas. Benny a coopera y facilita pa por ehempel Gaby Werleman (otro ex candidato di AVP y manera ruman di Henny Eman) haya tereno di pueblo y bende esaki pa 6 miyon florin. Esaki ta comproba cu prueba y documentonan. Leoncita “bisami” di canal 90 a ricibi mas di 1 miyon na negoshinan cu tereno. Pues asina tabatin pruebanan suficiente con Benny Sevinger a maluza su poder den un kring di amigonan pa corumpi nos sistema y gana masha hopi placa. E veredicto aki tambe ta programa pa luna di februari. No tin duda cu hues lo baha pisa riba Benny pa manda un señal cla cu den un pais decente no tin espacio pa mafiosonan por goberna. Tristo berdad ta cu Mike Eman ta pretende cu nunca tabata sa di nada y te awe ta apoya Benny pidiendo pueblo pa vota pe y permitie keto bay den Parlamento. Nos trabou ta pa recorda pueblo tur e casonan di corupcion di AVP cu ta den corte y dentro di poco sentencianan ta cuminsa cay. Tur esaki ta pa mantene pueblo informa y asina momento di scoge un politico of partido cu pueblo lo kier pa goberna e pais aki nunca pero nunca mas por deposita un voto di confiansa riba AVP. AVP a demostra di ta Universidad di corupcion.