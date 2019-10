Ex-Minister Rudy Croes ta manda su medaya di Condecoracion Real bek pa Hulanda

Sr. Rudy Croes a tene un encuentro cu prensa caminda e ta splica su posicion pa cu e condecoracion real cu el a ricibi. Sr. Croes a mustra cu manera tur hende sa el a wordo condecora na aña 1995. Sr. Croes ta sigui bisa cu e temponan ey el a ricibi e honor ey cu sentimentonan mixto pasobra apesar cu den Reino no ta riba mesun liña ainda pero porta cu e politiconan, specialmente e politiconan Hulandes, cu ta den e reino aki pasobra ta cuater ta den e reino aki ta Aruba, Corsow, Hulanda y St. Maarten cu ta wordo spera for di e politiconan Hulandes lo bai tin un lazo mas estrecho a base di respet mutuo y no di chantahe, menasa etc. etc. “Despues di hopi tempo ma keda poco molestia y e cos ta cuminsa dunabo rabia ora cu bo ya weita con specialmente politiconan di Hulanda ta dirigi nan mes na nos. Kico nan ta haci cu nos tambe”, asina Sr. Rudy Croes a sigui bisa. Si wak tambe aworaki con e politiconan Hulandes ta tratando recientemente cu un politico na Boneiro. E politico aki ta protesta pasobra e cuidadanonan kier nan pais bek pasobra nan a keda “anexa” pa e Hulandesnan apesar cu na 2015 nan a rechaza e status cu nan ta aden, Hulanda a sigui cu e “anexacion” aki. Anto awo ta wak con un politico Boneriano ta keda deteni pasobra e ta luchando pa su pueblo por haya mando bek den su cas. Pero na e isla di Statia tambe e Huladesnan ta haciendo cosnan malo segun sr. Croes ta sigui bisa. En realidad, den palabranan di Sr. Rudy Croes Hulanda ta duna e paisnan aki un libertad pero den bira real ta un mita libertad pasobra berdad e paisnan manera Corsow y St. Maarten a haya schuld sanering for di Hulanda, pero na mesun momento nan ta haya supervision financiero y husticial. “E cosnan aki ta bofta den nos cara y si bo weita aworaki e tendencia nobo cu tin. Kico nan ta haciendo pasobra Aruba a pasa den un cos increibel caminda den 8 aña un gobierno bao guia di Mike Eman a hinca nos pais den un debe asina grandi y awo e pregunta ta bini cu pakico nan a haci’e?”, Sr. Rudy Croes a sigui bisa. Akinan Sr. Croes ta bisa cu e cos aki a wordo haci den sincronizacion cu Hulanda pa hinca Aruba den un abismo y dado momento Aruba no por dicidi mas y asina tambe ta bai cai na rudia y Hulanda ta kita Husticia y Finanzas for di nos pais. Mirando loke e politiconan Hulandesnan kier haci y nan a cuminza caba cu Boneiro y asina tambe sigui cu Aruba p’asina nan por tin mando total riba e paisnan den Caribe y esaki sigur no tabata e vision di Libertador Betico Croes pasobra su vision tabata pa sera un reino entre shete pais cuminando segun alfabeto, esta Aruba, Boneiro, Corsow, Hulanda, Saba, St. Maarten y Statia. Tambe e passpoort di Reino ta keda existi pero cada pais por tin su propio passpoort y naturalmente mester tin reglanan institucional pa finanzas y husticia pa evita loke cu e Gobierno di AVP a haci cu nos pais durante su 8 añanan di gobernacion. Pues, segun Sr. Rudy Croes, considerando tur esaki y tur loke a pasando den Reino caminda e politico Hulandes ta menosprecia, ta chantahia y no tin respet pa nos isla, e ora e pregunta ta bini cu si nos pueblonan tin desencia ainda??? “Awo ami a dicidi pa e motibo aki cu nos no ta mucha manda mas y pio a base di descriminacion di hende kier dicta riba e lugar aki. Awel nos no ta acepta. Awel ami, como mi ta vice presidente di Coppal, mi ta presidente di e comision pa casonan di colonia den continente Americano manera Islanan Malvinas, y islanan den nos region tambe y e otro islannan di habla Ingles. Mi no por ta presidente di un comision anto mi tin un condecoracion di un pais den reino caminda e politiconan ta haciendo cosnan malo y contra principio di e mesun comision aki cu mi ta’den”, asina Sr. Rudy Croes a sigui bisa. Esaki ta e motibo cu Sr. Croes a reuni cu prensa y alabez ta pid un disculpa na e pubelo di Hulanda, esun di Corsow, di St. Maarten y esun di Aruba pasobra e condecoracion di reino no ta di Hulanda so, e ta di tur e paisnan den reino. “Mi a bin pa mi entrega mi condoracion pasobra mi kier keda cu mi desencia y dignidad pasobra mi no por keda tuma algo asina aki di e politiconan Hulandes”, Sr. Croes a declara. E ex-minister di Husticia a pidi un cita serca Gobernador pero no a logra haya un cita ainda. “Awe mi ta deshaci di e condecoracionnan pasobra ami no ta bal condecoracion caminda ta sigui practica menaza, chantahe y humiliacion contra e pueblonan di Caribe”, Sr. Rudy Croes a declara.

