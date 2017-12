Ex- minister Richard Arends kier hunga politica di avestruz relaciona cu CAft

Ministerio di Finansas a tuma nota di declaracion cu ex-Minister Richard Arends, kende tur tempo tabata conseheto principal di Eman y Bermudez, a trece dilanti cu e ta sorprendi cu gobierno nobo no por cumpli cu CAFT.

•Pueblo a rechaza e politica anticua:

E actitud y practica di ex- Minister Richard Arends ta un di e motibonan di e mal herencia laga atras pa gobierno anterior, un pais cu debe astronomico y supervision financiero. Ta incomprendibel cu ainda por tin hende cu kier sigui manipula y tapa e realidad mientras cu nan ta autor di a masacra nos finansas publico, pone nos pais Aruba bou supervicion financiero y degrada nos credibilidad financiero. Niun hende no por tuma ex-Minister Arends na serio, con e por tin e curashi pa declara cu e ta sorprendi! Esaki ta “schoolvoorbeeld” di politica anticua y cu nos pueblo a desaproba.

Net ex-Minister Arends ta papia di ta sorprendi? Ta su persona tur tempo tabata consehero principal di ex-Minister Eman y Bermudez. E gobierno di ex-Minister Arends a pasa pa historia pa uno cu a kibra ley y manipula cu informacion y cifra. E ex-minister kier pa Pueblo lubida cu ta su partido tabata sinta den gobierno y ta su persona tabata e consehero principal. Arends mester bira serio, ta hopi liher el a contagia cu e malesa di trece mentira y manipula cu informacion. Ta pa motibo di nan mal gobernacion, mal maneho financiero, gobierno di reino a impone supervision financiero riba e gobierno di AVP. Con bo por ta sorprendi, despues cu abo y bo gobierno a daña cos y awor boso kier haci como sifuera cu boso no sa di nada. Richard Arends, Bo no mester ta sorprendi, pero mas bien bergonsa, pasobra bo mester por sa miho y tog bo a scoge pa hunto cu bo gobierno masacra nos pais.

Si boso tin un poco berguensa ainda sera boca, keda keto of papia “een toontje lager”.

•Gobierno nobo ta transparente y ta traha riba solucion:

E gobierno nobo su punto di bista ta pa ta transparente y presenta e situacion financiero manera cu e ta! Despues di un analisis di expertonan y instancianan concerni a bin resulta cu gobierno anterior a laga un Presupuesto Supletorio 2017 cu un deficit extra di 130 miyon y pa Presupuesto 2018 un deficit di casi 200 miyon. Minister Sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro desde promer dia ta asumiendo su responsabilidad cu seriedad y ta trahando riba solucionnan pa hiba nos pais den un finansas publico saludabel, manehabel y sostenibel a termino largo. Esnan cu a masacra nos pais cu nan grito di manipulacion lo no stroba e mandatario cu su compromiso pa nos Pueblo.