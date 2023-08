“E situacion di nos grandinan ta di preocupa. Na Aruba nos tin entre 23 pa 25 mil pensionado cu ta casi 20% di nos comunidad cu ta biba di nan pension. E realidad ta cu e situacion di nos pensionadonan no ta bon, por cera wowo pa nan situacion, pero di otro banda ta creando un problema enorme den nos comunidad”. Un 60 % cu ta mas of menos un 15 mil pensionado na Aruba no ta haya mas cu 900 florin di entrada pa luna. Nos mester para keto un rato y realisa cu ta imposibel pa un hende comin y coriente por biba cu e suma aki, corda pa e pensionado cu lo mester biba full un luna cu ne. Esaki sigur ta di preocupa. Pero ken realmente ta preocupa cu esaki ? Ken den Parlamento ta haciendo pregunta riba esaki ? PROMESANAN FALSO NO POR SIGI Lamentablemente no ta mira cu ningun politico activo den parlamento a lanta para pa cu e puntonan aki, pero si ta constatat cu a lanta un ministerio di hende nan grandi cu yama “ouderenzorg” cu a keda lanta dos aña pasa, pero cu te dia di awe no a trece ningun alivio structural pa e grupo grandi aki di nos pensionadonan. Si ta constata di otro banda un discucion andando cu e unico organisacion cu ta atende cu e cuido di nos grandinan esta SABA, mientras nos tin un problema enorme cu tin di haber cu e hecho cu no tin unda nos grandinan lo tin cu bai keda na momento cu nan no por cuida nan mes mas. Actualmente tin un lista largo di personanan cu ta warda y cu nan no por cuida nan mes y cu tampoco nan no tin famia den un posicion pa encarga nan mes cu e tarea aki. Actualmente nos pensionadonan ta wordo castiga riba tur nivel unda cu nan ta paga practicamente 100% na contribucion di prima nan. Nos grandinan ta paga en averahe di 5 pa 10 biaha mas hopi na prima di AZV cu un propio miembro di parlamento ta paga. Esaki ta un situacion fundamentalmente robes cu existi pa añas caba y cu ta ora pa cambia. Atrobe no ta mira cu ningun hende ta papiando riba esaki. Priminti atrobe pa subi e uitkering di pension sin tin e fondonan ta un falsedad. Ta netamente e maneho aki di ad hoc hisa uitkering nan sin tin esaki presupuesta tin Aruba unda nos ta awe den e discuccion nan andando pa cu nos finanzas publico, RAFT y Hulanda. 15.000 PENSIONADO TA COBRA 900 FLORIN PA LUNA E pensionado cu ta cay den e grupo di e 60% cu ta rond di 15 mil pensionado cu ta cobra 900 florin, na momento cu nan dicidi na bai traha un poco entrada extra, sea ta bendiendo pastechi, pandushi of huur un apartamento chikito pa nan por haya un entrada extra, di biaha ta wordo bati cu belasting y ta experiencia esaki como un castigo. Sinembargo e belasting no ta wordo kita riba e pastechi cu nan ta bende pero riba full e suma cu nan ta ricibi como pensionado na e momento nan ey. Esaki ta claramente un discriminacion enorme den nos comunidad y inhusto pa nos pensionadonan. CAMBIONAN DEN AZV TA URGENTE Ex minister Otmar Oduber kier para keto un rato y kier pa tur gobernante realisa cu e decicionan tuma ultimo pa AZV ta traha 100% contra e salud di nos pensionadonan. Netamente esnan cu mas tin mester di e remedi ta keda afecta, recortando remedinan cu nan a custuma cune of tin necesidad di dje. Como gobernantenan di e pais aki tampoco ningun minister di salubridad publico a percura pa tin un programa y te dia di awe no tin ningun programa / maneho dirigi riba nos grandinan. E Minister actual encarga cu maneho di nos grandinan ta na mando 2 aña caba y dos aña sin cu a haci net net nada pa nos grandi nan, awe cu ta cuarto pa 12 kier core introduci un forum pa bay papia siendo cu dos aña a pasa caba sin cu a percura pa haci algo realmente pa nos grandinan y nos tur sa cu campaña ta den porta y awe ta core mustra cu ta preocupa y ta lansa un forum pa discuti riba e topiconan di nos grandinan. Ta kere cu esaki ta un falta di respet total pa nos pensionadonan di Aruba. MESTER BIN HUNTO Y EXIGI UN CAMBIO DEN MANEHO Un yamada ta bay na nos comunidad di Aruba, gremionan, Prensa , gobierno, partidonan politico, organisacionnan na Aruba, nos tur tin nos responsabilidad y obligacionnan pa hiba Pais Aruba padilanti y crea un miho futuro pa generacionnan nos dilanti, pero tambe pa nos grandi nan. Democracia ta biba den un Pais na momento cu nos tur ta participe y nos grandinan cu ta forma 20% di e pueblo aki ta demanda atencion pero mas ainda accion pa resguarda nan interesnan. Cambio di leynan fiscal ta un necesidad awo pa asina por incentiva nos grandinan pa crea un entrada adicional. Reduccion di e prima di AZV pa nos grandinan ta un obligacion si di berdad nos kier ta husto. Salud di nos grandinan mester ta un prioridad. Percura pa nan tin e atencion medico y medicinanan adecua. Ta inacceptabel pa un adulto mayor mester ta riba un wachtlijst di lunan pa wak un specialista of hasta dokter di cas. E ultimo aki no ta costa placa sino curashi, determinacion pa trece cambio y adapta maneho. RIBA 12.000 PERSONA INDOCUMENTA CU NO TA PAGANDO AZV Di otro banda nos tin riba 12 mil personanan indocumenta, cu no ta paga prima di AZV pero cu si ta haña tur remedi etc pornada. Ta mas cu na su lugar pa introduci un maneho unda ta legaliza e personanan aki y pone nan contrubui y paga pa AZV y pa e remedinan y servicionan cu nan tin pornada na e momentona aki. Cu nan contribucion pagando e prima di AZV y reduccion den e consumo gratis di remedinan cu nan ta goza di dje awo ainda, nos por logra reduci di un banda e prima haltisimo cu e pensionado si ta paga na AZV y logra cu nan por haña e servicio medico husto cu nan merece.