Diaranson mainta e ex minister Otmar Oduber hunto cu su abogado a presenta na oficina di Lands Recherche na Vondelaan sr Oduber a bisa den e proceso y transparencia cu ta tuma luga y a mustra na comunidad di Aruba cu lo sigui tuma luga e proceso manera el a splica e keho contra ex Minister Marisol Lopez Tromp cu actualmente ta parlamentario ta den su proceso na e momentonan aki.

Sr Oduber a bisa cu tur cos a cuminsa momento di un entrada judicial e tempo ey a yame flamingo y te ainda e number ta flamingo y ta yega un momento cu e nomber tin cambia acusacion y sospechonan cu despues di dos aña ni un di e sospechonan e no a wordo interoga riba nan y ni un di tur e documentonan cu a tuma den beslag e tempo ey na su cas computer, telefon y ni un solo pregunta a keda haci ariba tur e beslag e tempo ey y durante interogacion a resulta cu na juni 2020 cu e caso Flamingo a cuminsa, a resulta cu a aresta su persona y no a considera esei mas e momento ey y tur cos a bira un acusacion falso di ex minister Marisol Tromp. A resulta cu ministerio publico a wanta su mes na un acusacion falso cu e ex minister a haci, y dia cu su persona a sali y a tuma nota y ta algo totalmente falso, cuatro punto. Hunto cu su abogado a inicia e proceso di un demanda contra e ex mandatario pa e acusasion falso y den ley ta para bo no por haci acusación falso y sigur tin e magnitud cu tin pa su persona, famia y negoshi. E proceso ta andando hunto cu Landsrecherche ta pa e denuncia falso y tur cuatro punto cu Marisol a trece dilanti y lo entrega pruebanan di tur e procesonan cu Marisol a gaña landsrecherche y ministerio publico y cu Marisol tabatin tur disposicion documentonan cu tabata backup pa loke el a presenta na ministerio pulico tabata un mentira. Cu hopi tranquilidad na comunidad mi por bisa cu tur e puntonan ta asina facil pa mustra con Marisol a actua mala fe mescos cu el a haci e tempo ey cu Chris Dammers, ta pa malo e señora aki a pasa den tres partido politico caminda el a keda saca for di nan, saca or di Mep, Avp y Por y no a reste nada mas pa wak kico tur e ta haciendo pa play santo y contra corupcion. E proceso cu bo ta pasa aden ta hopi duro y di mi persona dos biaha deteni den un 24 dia no tabata nada facil y bo tin cu keda manda e mensahe pa comunidad bo tin di kere den bo sistema judicial y pesey mi ta cana e proceso pa corgi un mal uso cu tabatin di un politico y un persona cu tin trayectoria conoci y pa e motibo ey ta entrega keho contra Marisol Lopez Tromp pa su mentiranan y tin documentonan. Por ultimo Otmar a bisa cu ta dunado landsrecherche hopi detaye y tabatin un hecho di un acusacion falso cu a keda entrega y tabatin consecuencia hopi grandi pa su persona.