Ex Minister di Deporte Ramon Lee, Sra. Marilu de Veer, Wendell Bennett y George Vieira tabata presente na e Best of the Best Test Event

Diasabra ultimo a tuma luga e Best of the Best Test Event di Taekwondo organisa pa Brazil Taekwondo Stichting cu presencia di varios empresario manera ex Minister di Deporte Ramon Lee. Ramon Lee ta un amante grandi di e deporte di Taekwondo y a briya cu su presencia for di trempan pa e no perde niun di e peleanan. Sra. Marilu de Veer ta consul di World Taekwondo Federation y tabata presente pa mira nos atletanan di Aruba di cerca. Sr. Wendell Bennett a train Taekwondo den su tempo hunto cu un grupo na Juliana School y tabata un alumno di Master Herrich Lo-A Njoe D.F.M. y a mira e anochi aki cu e rumannan Klaber a crece for di tempo cu Sr. Wendell a conoce nan pa awo, pasobra nan tabata train for di chikito na Juliana School. George Vieira pa esnan cu no conoce, Master George Vieira ta e persona cu a funda Taekwondo aki na Aruba y a bin tambe e anochi aki pa presencia 13 pelea di nivel. Pueblo presente a admira Aruba su atletanan. Brazil Taekwondo Stichting ta gradici tur hende cu a haci e evento exitoso.

