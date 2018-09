Ex minister Benny Sevinger mester asumi su responsabilidad

Den e dianan aki por a scucha un cantidad di acusacion di parti ex minister di Infrastructura Benny Sevinger kende a trece un cantidad di informacion incorecto den cual e ta purba di tira lo cual e mes a haci den scochi di di Marisol Lopez-Tromp.

Lopez-Tromp ta indica cu e ex minister aki no kier asumi su responsabilidad di 8 aña di gobernacion, periodo durante cual ex minister Sevinger tabatin tur e autoridad cu e pen den su man y cual el a hasta uza di mas.

Via documentonan di DIP mes ta saliendo na cla e 7 mil camber cu Sr. Benny Sevinger a otorga. E documentonan aki a wordo entrega na prensa y por wak e cantidad di hotel, condominio y apartamentonan cu den e gobernacion di minister Sevinger el a firma. E lista presenta na prensa ta ilustra esakinan y tur di nan tin fecha despues di 2009.

Marisol Lopez-Tromp pa finalisa e discusion di si ta e mes of Benny Sevinger, a bisa claramente “ora cu como minister bo duna un tereno opcion, un chens pa un hende construi, sea cu e ta den erfpacht of e ta un tereno comercial manera cu ta wordo duna pa traha apartamento, condominio, hotel, etc. e condicion tabata durante gobierno di MEP y ami tabata minister, cu e no ta un termino habri cu bo ta haya algo te cu bo ta keda sin construi. E tabata mara na tempo y na condicionnan. Kiermen tur e documentonan den mi tempo di gobernacion, formando parti di Gabinete Oduber, tabata mara na condicionnan y na un fecha cu esaki ta caduca. Es decir, esaki ta vence na momento cu e persona su tempo pasa y e no por a demostra cu e por construi. Esaki ta e mesun maneho cu actual minister di Insfrastructura Otmar Oduber a bin ta introduci bek, pasobra tempo di Sr. Benny Sevinger e no a tene ningun tipo di cuenta cu nan”.

Esaki kiermen cu e 7 mil cambernan cu ex minister Sevinger ta bisa constantemente cu ta Marisol Lopez-Tromp lo a firmanan, ta imposibel. Na momento cu el a sinta como minister, si el a bin haya mes terenonan den fase cu nan mester prueba si nan por construi y nan no a logra cumpli cu exigencianan pa a construi, e por a kita tur. Ex minister Benny Sevinger tabatin tur poder na momento cu e hendenan no cumpli cu e exigencianan stipula, pa cancela esakinan. Pero esaki no a sosode, al contrario, el a bay sinta bek cu e hendenan y hasta duplica of triplifica e cantidad di cambernan of tereno cu e hendenan aki a pidi.

Bayendo mas leu, Marisol Lopez-Tromp a indica cu tempo di Gabinete Oduber tabata transparentemente anuncia y publica den e programa di partido cu cual a bay eleccion na 2005, cu lo bay stimula economia y eleva producto turistico cu hotelnan di mihor calidad, haci nos industria turistico mas eficiente y productivo. Lo mehora producto turistico cu un hotel Ritz Carlton. Es decir, a anuncia for di 2005 cu lo a bin cu un Ritz Carlton di 5 strea y sin garantia ni tax holiday. Pueblo a bay urna electoral y a duna partido MEP e tempo ey e mayoria di voto. Continuando, Lopez-Tromp a bisa cu a cumpli cu e programa, a stimula economia, a traha un cantidad di proyecto y pa e parti hotelero a termina e acta di Ritz Carlton despues di hopi aña di a traha riba dje.

E no por compronde con un ex minister ta sigui teima riba un hotel cu tabatin aprobacion y mientras tanto el a sinta como minister y en bes di baha e cantidad di camber y apartement manera fraccion di AVP a pidi e tempo ey, a finalisa su periodo cu 7 mil camber extra.

Ex minister Benny Sevinger mester carga e responsabilidad pa e periodo di 8 aña cu e tabata minister, e mester mustra tur loke el a firma en bes di cada bes cu tin un discusion den comunidad e purba di sconde tras di Lopez-Tromp of cualkier otro persona cu no ta su mes.

Comments

comments