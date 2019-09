Ex-minister Benny Sevinger mes a laga kita tereno for di famia Giel De Cuba na Alto Vista

Sr. Partick Farro vocero di e famia De Cuba Giel cu tin problema cu e tereno na Alto Vista a mustra algun berdad cu ta atacha e maneho di ex-minister Benny Sevinger. E famia mes kier aclarea e situacion caminda nan a keda totalmente desampara mirando cu nan a acudi na nan tereno pa bende e propiedadnan abao, pero segun Sr. Farro ta kere cu tabata un misunderstanding entre e famia y DIP. Pakico ta bisa esaki, pasobra tabatin un tremendo acuerdo entre famia y DIP y su director Sr. Haime Croes. E famia aki a haya e ok preto riba blanco di ex-minister Benny Sevinger pa dal bai cu nan projecto, cual ta e projecto di plantacion y cria di pesca. For di aña 2011 ex-minister Benny Sevinger a duna autorisacion pa e famia aki por cuminza cu nan invercion loke ta cria y pesca. Sr. Haime Croes, director di DIP, a manda jama Sr. Farro pa un reunion urgente tocante dicho tereno y akinan el a haya un “baño di awa frieuw” caminda Sr. Croes a mustre cu DIP kier juda e famia aki pero ata preto riba blanco akinan cu ex-minister Benny Sevinger mes a duna e personanan aki autoridad pa traha riba e tereno pero na 2016 e mesun ex-minister ey ta laga kita e tereno aki for di e famia aki . Segun Sr. Farro Benny Sevinger a laga traha un ROP, pero den un post riba medianan social, Sevinger ta bisa di no ta traha cu ROP, pero ta e mes el a laga traha e ROP pa kita e tereno for di e famia aki. E famia tin prueba den man cu Benny Sevinger a claba e famia aki un cuchiuw den lomba sinncu nan sa. Awel ta esaki awe e famia aki ta buscando nan derecho y manera a wordo menciona na principio nan kier haya den e caso aki un otro tereno. Pero loke e famia aki kier pone bon cla despues cu Speed a declara na radio cu e Gobierno di Evelyn Wever-Croes ta esun cu a kita e tereno aki for di e famia aki. Esaki no ta cuadra cu berdad pasobra e Gobierno actual ta solucionando e problema cu e famia aki tin cu e tereno cu e mesun Benny Sevinger a manda kita for di nan y awo kier haci manera pontius pilatus, laba. E famia a inverti mas di 500 mil FLorin den e tereno aki y awo cu Benny Sevinger a comete e fout aki y kier hunga mooi weer mientras cu el a aproba e tereno den prome instante pero scondi scondi a claba e famia aki un cuchiuw den lomba kitando tur cos fo di nan. E famia a presenta cu pruebanan preto riba blanco di esakinan desabaratando asina e mentiranan di Speed Andrade, marioneta di AVP y di Mike y di Benny Sevinger. Esaki ta pa aclarea e situacion aki totamente den comunidad p’asina tur hende haya sa e berdad di kende ta e “boef” cu a perhudica e famianan aki. Loke mester stop den henter e cos aki ta e gañamento cu tin pasobra ningun rato Gobierno actual a kita ningun tereno for di e famia Giel De Cuba aki.

