Ex minister basta bou influencia tras di stuur a kap tire di auto y no por a yega leu

Diasabra den careda di 11’or anochi automobilistanan a topa cu un homber drumi den auto riba e caminda di Noord poco prome cu giselle dilanti Hardware y roadservice a presenta pa cambia un tire di auto pero tabata un chauffeur cu a kap tire di su auto.

Posted by MasNoticia.com on Saturday, October 10, 2020

Polis a yega na e sitio y mira e situacion cu berdad e chauffeur a kap e tire di auto un caminda, banda di e auto tabata na sushi unda e persona a saca tur loke el a consumi. E chauffeur masculino tabata basta bebi mes y polis no por a lage sigui core auto di e forma ey y a detene hibe warda. Ta trata di ex minister Croes tabata na stuur y no tabata por a ni cana mes. A atende cune dilanti un sub fiscal.

