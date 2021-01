Ex minister Alcala Walle a entrega keho contra presidente di Parlamento di Curacao

Curacao: Ex Minister Marilyn Alcala Walle a entrega keho na Minister Publico contra presidente di Parlamento Ana Maria Pauletta. E keho ta relaciona cu possible ‘valsheid in geschrifte. Alcala Walle, cu ta esun cu ta na turno pa drenta Parlamento na su luga di Jeser El Ayoubi, ta acusa Pauletta y tambe e secretario di PAR di no a dune e chens pa haci uso di su derecho pa acepta e asiento cu ta liber actualmente. Na luga di haci esei nan a manda un carta pa e firma cu e no ta haci uso di su derecho. Esaki segun Alcala Walle ta ‘valsheid in geschrifte’.

