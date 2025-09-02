Durante e apertura oficial di Monumenten Planning Bureau cu ta situa den e ex edificio di N&T di Juliana School. Prome Minister mr. Mike Eman, hunto cu Minister di Enseñansa mr. Gerlien Croes, ambos, a dirigi nan mes na e invitadonan, cu a consisti gran parti pa ex-maestronan y cabesantenan di tanto Reina Beatrix School como Juliana School.
Un di e ex-maestranan di Reina Beatrix School ta juffrouw Mireya de Haseth, cu a traha 32 aña como docente y a fungi pa 20 aña largo como cabesante suplente. Ta cu hopi emocion juffrouw de Haseth a corda con tempo e la cuminsa como docente, e scol tabata yama Prinses Beatrix School cu despues a cambia pa Reina Beatrix School.
Juffrouw de Haseth, cu un dolor inmenso, ta wak su “di dos cas” cu a bira un ruina completo, pero na mes momento ta sinti un alegria cu lo renoba e edificionan aki bek den nan tempo di gloria. Juffrouw de Haseth tin un conexion tambe cu Juliana School mirando cu su propio mama a studia y gradua na e scol aki.
Como scol publico, Reina Beatrix School tabata consisti di alumnonan for di tur parti di Aruba y tabata un scol cu a yuda forma miles di profesional ehemplar den nos comunidad.
Juffrouw de Haseth ta gradici Gabinete AVP-FUTURO pa pone e renobacion di e scolnan historico aki como prioridad y ta spera di pronto por wak e alumnonan bek den e edificio aki.