Diaranson prome cu 10or di anochi un homber a presenta na cas di su ex dama na Ponton y a pasa man pa un piedra basta grandi y kibra e glasnan dilanti di cas. E dama a sali di biaha topa cu e situacion y e homber a bandona e sitio lagando glasnan dilanti di e cas destrui. Te hasta un piedra basta grandi a cay riba caminda cu por poco a destrui un auto. Polis a presenta di biaha pa tuma e denuncia y a combersa cu e dama spanta den cas, e homber cu no ta compronde cos a caba y e dama tin su bida ta keda molestia e dama, polis a tuma tur datos pa pasa e caso over pa recherche unda e sospechoso ta conoci pa polis caba.