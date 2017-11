Un dama a keda bombardia pa baranca door di su ex guy cu e amante cu a bin buske problema y hasta a causa daƱo na e auto. Den esaki e ex guy a ranca e yabi di auto for di e dama bay cune. Polis a presenta na e sitio pa tuma e denuncia y asina a bay cu e dama na e ex guy su cas pa duna e yabi y splica e guy e pasonan cu e e dama por tuma contra di dje.