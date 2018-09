Ex-gobernador Fredis Refunjol reconoci pa su aporte na Aruba

Diasabra anochi na e asina yama plenchi Meta Rialto, Prins Bernard Cultuurfonds a organisa un evento special caminda a desvela dos bunita proyecto. Uno di esakinan tabata e inauguracion di e prestigioso ‘Realto Pianolab – Fondo Particular Eduardo de Veer’ cual ta e prome fondo particular di Aruba cu e meta pa yuda muchanan den necesidad pa resalta den nan talento musical. E otro proyecto tabata e desvelo di un Liber Amicorum dedica na ex gobernador Fredis Refunjol, cu presencia di dos otro ex-gobernador hunto cu su excelencia gobernador actual Alfonso Boekhoudt.

Pa Aruba e ta un gran honor pa por publica e Liber Amicorum cu un balor historico pa gradici sr. Refunjol pa su aporte di semper como gobernador pero tambe prome cu esey como minister di Enseñansa. Ta trata aki di un buki cu contenido hopi valioso pa Aruba y su herencia cultural. E buki aki ta un piesa hopi valioso pa esnan cu lo mester haci research/investigacion, door cu e ta duna un bista di Aruba durante periodo cu sr. Refunjol tabata gobernador di Aruba. “Mester remarca cu e Liber Amicorum ta di dos cu Charuba ta presenta. E prome tabata na honor di nos ex-gobernador sr. Olindo Koolman”, segun sra. Romondt. Di e forma aki, Charuba ta aporta na documenta echonan historico di nos pais y crea documentacion pa researchers y esnan interesa pa sa mas. Diferente amigo y profesionalnan den Reino a contribui na e buki aki dunando un bista riba e mas cu 12 aña cu sr. Refunjol tabata gobernador. Fredis Refunjol: “Mi semper tabata tin bon conseheronan”

Esaki tabata planea pa ta un sorpresa pa sr. Refunjol kende toch ta bisa cu e tabata tin un sentimento cu lo tin algo na caminda, expresando cu un sonrisa riba su cara cu: ‘Tin un ex politico a yega di bisa cu pa bo duna mi un sorpresa bo mester lanta prome cu mi y drumi despues di mi.’ Sr. Refunjol a bisa cu el a haya yen di señal cu lo tin algun tipo di homenahe na caminda, sinembargo e ta expresa cu: “E ta di hopi valor pa mi cu bo ta haya un reconocemento y eigenlijk un resumen di hopi cos cu mi tabata tin e honor di haci pa Aruba den e temporada cu mi tabata gobernador. Mi ta gradici tur esnan cu a coopera cu esey.” Tabata tin hopi hende presente diasabra anochi cu a yega di duna sr. Refunjol conseho durante su periodo manera gobernador. Y esey ta hopi importante pasobra ningun hende tin e conocemento den dje y pues bo ta depende di hendenan cu ta conseha bo. “Mi tabata tin hopi bon conseheronan y hopi bon amigonan cu semper a duna mi conseho, y a aporta pa soluciona problemanan cu nos a topa cu nan”, sr. Refunjol ta comenta.

Momento historico

Presente e anochi aki tabata su excelencia gobernador Alfonso Boekhoudt, y ex- gobernadornan Fredis Refunjol, Olindo Koolman y tambe Frits Goedgedrag. E echo aki di por a tin diferente gobernador presente tambe ta refleha cu ta aprecia sigur e inauguracion di e Rialto Pianolab, cu ta algo hopi positivo. Sr. Refunjol: “E ta algo hopi bunita ora cu deliberadamente bo ta haci un inversion asina pa nos hubentud na Aruba pa tene nan bon bezig cu actividadnan sano. Mi ta kere sigur nos mester gradici y aplaudi sr. Eduardo de Veer pa e iniciativa akinan. Y spera cu tin mas hendenan cu lo por bin cu cierto iniciativanan asina.” Sr. Refunjol ta bisa cu hopi biaha nos ta pasa den temponan dificil den sentido cu bo tin hopi retonan. E ta spera cu tur Arubiano, tambe esnan cu ta retira manera su persona, keda duna nan aporte pa contribui na sigui hiba Aruba pa dilanti. “Hopi biaha personanan cu ta bay cu pensioen, nan por aporta cu nan experiencia y conocemento. Y hopi biaha nan ta haci e sin tin nigun interes personal. Den e sentido cu bo conocemento, loke bo a pasa aden, bo ta pas’e pa nos hobennan y pa sigui hiba nos pais pa dilanti.”

