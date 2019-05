Ex fiscal general di Colombia ta tuma su retiro door di decision di no extradita ex hefe di FARC

BOGOTA, Colombia- E fiscal general di Colombia, Nestor Humberto Martinez, diaranson a entrega su renuncia como door di e decision di e Husticia Special pa Paz (JEP) di no extradita pa Merca e ex hefe di FARC Jesús Santrich, busca pa narcotrafico.

E funcionario a presenta publicamente su renuncia irevocabel na e cargo, ora cu el a cuestiona decisionnan cu e ta considera como un desafio na e orden huridico y cu e lo no participa den su aprobacion.

Martinez a haci referencia na dos punto: e cambionan cu e Ley Statutorio di JEP a introduci na e extradicion (di cual el a trata di trek terug) a trabes di e varios obhecionnan cu a faya) y e decision cu a caba di wordo adopta pa e tribubal di paz den caso di e ex hefe gueriyero.

Pa Martinez, e “cooperacion hudicial internacional a wordo destrui”.E ta sigura cu esaki lo contradeci e obligacionnan tuma pa Colombia den e tratadonan internacional y ta confronta e Constitucion Politico, abiertamente. “Loke ta pio ta cu e ta destrui e muraya entre e reintegracion y narcotrafico, cual relacion promiscuo ta forma un menasa pa nos democracia”.

