Ex empleado di condominio ta menasa pasobra nan debe placa

Comandante na warda a manda patruya di Strandpolitie tras di Chalet Suisse den e construccion di Le Vent condominium, unda cu un ex trahado a bin cu menasa. Eynan a papia cu security di dicho luga, kende a declara cu el a yama polis. Aparentemente e ex trahado a bin pidi pa placa, pero a menasa e personal na e sitio. El a avisa polis pa papia cu e gerente G., kende a declara cu un ex trahado, e Dominicano yama B., a presenta eynan y a tilda cu ainda nan debe placa. Ta trata aki di pago di 7 dia di vakantie, cu e no a ricibi. G. a declara cu B., riba dia 31 di Mei 2017, el a wordo retira. Cu den e periodo eynan tur hende a wordo retira. Despues di un siman di retiro, el a bolbe wordo tuma na trabao pa un siman y despues retira definitivamente. Segun G., tur trahado cu a wordo retira a ricibi pago. E siman despues cu B. a traha y a wordo retira, tambe a wordo paga. Dus Le Vent condominiums no debe B. nada mas. G. a declara cu ora cu B. tabata eynan, el a menasa cu e lo tira “plomo”, si e no wordo paga. E kier a papia cu e gerente di Human Resources R., encuanto di e placa cu e compania debe. Pa e expresionnan aki di B., R. a haya miedo y a bay cas. Den cuadro di esaki, e project manager, den nomber di e compania, a haci un keho contra di B. na e momento eynan e no por a haci denuncia y lo a pasa pa banda di 2’or di merdia na e warda di Strandpolitie pa haci esaki. Alabes polis a papia cu un testigo, e supervisor, kende tabata presente ora cu B. a haci e menasanan aki. Comandante na warda a wordo poni na altura.