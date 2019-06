Ex embahador di Vaticano ta acusa papa Fransisco di gaña tocante casonan di abusonan sexual

Segun e ex arzobispo Carlo Maria Vigano, papa Francisco tabata na altura di e abusonan sexual cometi pa e ex cardinal Theodero McCarrick, cu a wordo destitui di su cargo.

Carlo Maria Vigano, ex arsobispo Italiano cu tabata traha na e Nunciatura Apostolico di e Santa Sede na Merca a acusa papa Fransisco di “gaña mundo henter descaradamente” riba e caso di e ex cardinal y arsobispo emerito di Washington, Theodore McCarrick, y a enfatisa un biaha mas cu e pontifice tabata sa di e delitonan cu McCarrick a comete, según un entrevista cu el a duna na via email na The Washington Post.

Den verano pasa, Vigano a insisti a trabes di un carta ariba e renuncia di e papa, despues di a acus’e di ta na altura di e abusonan cometi door di McCarrick, cu a keda retira for di e cargo despues di a wordo acusa di abusonan sexual na menornan y seminaristanan. Awo, den e entrevista e ta reitera su palabranan.

Di otro banda, papa Fransisco a nenga e acusacionnan den un entrevista publica ariba e website oficial di Vaticano dia 28 di mei. “De McCarrick mi no tabata sa, net net nada. Mi a bisa esey varios biaha. Sino, lo mi no a keda keto toch?”, e pontifice a remarca.

Vigano a agrega cu e resultadonan di un investigacion honesto tocante e abusonan di McCarrick “lo ta desastroso pa e papado actual”.

Despues di cu e prome carta di 11 pagina a keda publica, e ex arsobispo a muda pa un otro luga y pa aworaki e no a revela esaki na The Washington Post.

Na februari Vaticano a expulsa Theodore McCarrick, ex cardinal y arsobispo emerito di Washington for di sacerdocio. Esaki despues di acusacionnan di abusonan di menor y di seminaristanan 40 aña pasa. Sin embargo, hopi experto religioso ta kere cu e decision di Vaticano no ta ofrece “suficiente husticia” pa e supuesto victimanan di McCarrick. Tocante su destitucion ta keda e inkietud di cu si e ley di Iglesia ta demasiado concentra ariba e acusado y no lo suficiente den beneficia e victimanan.

Comments

comments