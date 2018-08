Ex Don Bosco na San Nicolas: posibel proyecto deportivo

Minister Dangui Oduber a haci un bishita na ex Don Bosco na San Nicolas hunto cu parlamentarionan Rocco Tjon y Edgar Vrolijk. Ex Don Bosco ya no ta den uzo mas pa basta tempo y ta di lamenta con a laga e lugar aki bai perdi mientras cu por a haci bon uzo di dje pa e comunidad di San Nicolas.

Sr. Percy Phelipa kende ta un voluntario a duna un recorido di e lugar y a presenta tambe su plan pa con pa converti e area aki cu facilidadnan deportivo y tambe pa otro recreonan multifunctional.

Comunidad di San Nicolas sigur lo beneficia di e proyecto aki. E proyecto aki por yuda cu muchanan ta mas activo despues di oranan di skol y tambe yuda soluciona e problema social door di tin menos mucha riba caya despues di oranan di skol. Sigur lo discuti e proyecto aki pa wak ki posibildad tin pa concretiza esaki.

