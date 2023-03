Internacional: Allen Weisselberg ex director financiero di e organisacion Trump actualmente incarsela na Rikers Island recientemente a cambia di abogado den medio di investigacion den un curso e Expresidente Donald Trump y su negoshi. Algun persona familiar cu e relacion a bisa cu Trump Org ya no lo bay paga e factura di e abogado di Weisselberg cual a infrenta cu e funcionarionan di e empresa pa asesoriamento legal cu a brinda e ex director financiero abase su nivel di cooperacion cu e fiscal nan cu ta investiga ex presidente.

Weisselberg a contrata Seth Rosenberg cual Trump Org lo paga un par di siman nan atras Roseberg no a respondi na e solicitud di comentarionan.