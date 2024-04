Dr. John Leo a nace na Aruba y a establece na Hulanda na aña 1952 despues di a cuminsa HBS. Na Hulanda ela sigui scol secundario na Nijmegen y despues a dicidi di sigui su carera den medicina. Na aña 1963 dr. Leo a regresa Aruba como un dokter di cas. Algo cu nunca ela lubida ta cu den corto tempo ela atende mas di 150 parto na cas. Hasta na casnan caminda no tabatin coriente y pues mester a haci uzo di flashlight.

Despues dr. Leo a dicidi di bay specialisa su mes na Merca y a scoge specialisacion di transplante. Despues di a logra su specialisacion ela bay traha bek na Hulanda.

Na aña 1988 dr. Leo a asumi e gran responsabilidad di director di nos hospital. Durante su trayecto como director nos hospital a conoce hopi cambio, entre otro mas specialista nobo. Specialismonan a expande masha hopi mes y mas di admira ta cu a trece un CT-scan Aruba, di cual prome cu esey pashentnan mester a bula bay Corsow of Venezuela pa haci e test aki. Tambe loke ta echografia a conoce un desaroyo enorme.

Un cambio hopi bunita cu dr. Leo tambe a haci ta riba e parti di facilidad y calidad den informacion y tambe comodidad di e pashentnan. Ela zorg pa tin un bali di informacion, murayanan bashi y tambe un interior mas ameno pa pashentanan.

Horacio Oduber Hospital ta sumamente gradici na dr. Leo pa su gran trabou den loke ta cuido medico na Aruba durante su period como director. Pa su tremendo vision cu e tabatin den cambionan pa nos pashentanan y mas ainda pa e pensamento fuerte cu dr. Leo tabatin y tabata expresa di e forma aki: “Nos ta trata di no duna pashent motibo di desconfiansa. Paso si bo no tin confiansa di pashent bo no ta logra nada.”

Hunta di Directiva, management y staff di Horacio Oduber Hospital ta desea famia completo, ex- coleganan, amistad y conoci hopi forsa cu e perdida di e gran dokter y gran persona cu dr. Leo tabata.