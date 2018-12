Ex director Banco Central Corsou y St Maarten absolvi den corte di apelacion

WILLEMSTAD- Ex director di Banco Central di Corsou y St Maarten Emsley Tromp a haya vrijspraak (absolucion) atrobe, pero e biaha aki den Corte di apelacion. E tabata sospecha di corupcion den asunto di impuesto, mas specifico fayo den declara cierto impuesto durante un periodo. E caso a haya e nomber Saffier y den corte di prome instancia a haya absolucion caba. Contrario na corte di prome instancia, e biaha aki corte di apelacion a mustra cu no a establece mas lew aya di tur duda razonabel, cu e declaracion di impuesto di 2006 pa 2014 tabata incorecto. Esey so caba ta motibo pa absolve e sospechoso. Pero si ta asina mes cu e declaracionan tabata mal haci, no por establece for di duda razonable cu, manera ta culpa e sospechoso, e lo a sosode intencionalmente. Motibo ta cu e declaracionan aki a wordo haci pa un consehero fiscal experto, riba cual e sospechoso por a confia cu e lo a sosode bon. Como tal Corte di apelacion ta yega na e conclusion cu no por usa e prueba obteni pa indica cu e sospechoso a haci su mes culpabel na e cargonan pa cual el a wordo sospecha. Ministerio publico den e caso ey a apela y awe un biaha mas Tromp a haya e mesun sentencia.

