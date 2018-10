Ex- cardinal acusa di abuso sexual bibando cerca di scol basico

KANSAS CITY, Merca – E monasterio den e region lejano occidental di Kansas City, unda cu e ex cardinal Mericano retira door di papa Fransisco debi na acusacionnan di abuso sexual, ta na solamente un caya leu di un scol basico.

E Archidiocesis di Washington D.C. diabierna a confirma den un comunicado cu e ex cardinal Theodere McCarrick ta biba den un monasterio San Fidel na Victoria, un poblacion rural di mas o menos 1200 habitante ta situa na mas di 400 km oost di Kansas City. E monasterio ta na algun caya leu di e Scol Basico Victoria.

E noticia di e residencia di McCarrick a tuma autoridadnan escolar pa sorpresa, Kansas City Star a informa.

“Mi nunca a wordo informa di esaki te cu mi a haya sa via rednan social diabierna”, e director di e scol, Kent Michel a declara.

McCarrick, di 88 aña, tabata e Arzobispo di Washington retira, ora cu el a wordo retira di e cargo pa papa Fransisco na juni ultimo, despues di e acusacionnan di cu el a abusa sexualmente di un adolescente, mientras cu e tabata pastoor na New York, mas di 40 aña pasa, a wordo acepta door di iglesia.

E obispo Gerald Vincke, di e diocesis di Salina, Kansas, cu a acepta e residencia nobo di McCarrick, a bisa na The Star cu e no tabata na altura di cu iglesia a notifica e scol di e presencia di McCarrick.

“Pa loke ta e scol ta referi, arzobispo McCarrick no ta permiti pa realisa aparicionnan publico, bishita e scol of realisa actividadnan pastoral”, Vincke a bisa e corant den un email.

“E ta confina na e monasterio na realisa penitencia y oracion. E monasterio ta situa den e pueblo di Victoria. E monasterio ta cera”.

E Red di Sobreviviente di Victimaman di Abuso Sacerdotal, cu sede na St, Louis, a bisa cu e acto ta iresponsabel.

“Mi ta sorprendi di cu autoridadnan di iglesia ta asina imprudente”, David Closhessy, ex- director di e grupo activista a bisa.

“Niun pastoor cu a wordo acusa di abuso, ciertamento niun cu a enfrenta varios acusacion, mester ta cerca di muchanan, specialmente di un scol basico.

McCarrick tabata arzobispo di Washington entre 2000 y 2006 y anteriormente, e tabata un di e autoridanan eclesiastico di rango mas halto y visibilidad di Iglesia Catolico na Merca.

