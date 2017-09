Ex agente di polis declara liber di asesinato

SAINT LOUIS, Missouri – Un ex polis blanco di e ciudad Mericano Saint Louis, Jason Stockley, a wordo declara liber door id hues, riba emorto di un sospechoso Afro Americano. Stockly mientras tanto tabata agente den e parti di ciudad Ferguson y a tira, segun cu el a bisa, pa defensa propio na December 2011, Anthony Lamar Smith, e tempo ey un Afro Americano di 24 aña, despues di un persecucion.

Stockley a wordo aresta aña pasa y acusa di asesinato, pasobra a lanta sospecho cu el a konkel material di evidencia y no a tira a base di defensa propio riba Smith, cu lo tabata desarma.

Mas of menos 500 persona a subi caya riba un protesta contra di e sentencia y a grita “No tin husticia ni paz.” Un cantidad di demostrante tabata tin borchi cu ta bisa “Black Lives Matter.” E movecion a lanta na Merca como reaccion di violencia policial contra e Afro Americanonan.

