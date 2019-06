Ewald Biemans orador invita pa simposio ‘E ruta pa turismo sostenibel’

Durante e simposio ‘E Ruta pa Turismo Sostenibel’ cu lo tuma luga diabierna awor, dia 14 di juni, diferente orador local como tambe internacional lo comparti nan conocemento y experticio pa asina conscientisa nos isla riba e topico di sostenibilidad den turismo. Un di e invitadonan special pa e anochi aki ta alabes un di nos pioneronan di turismo ecologico, Sr. Ewald Biemans, propietario y CEO di Bucuti & Tara Beach Resort Aruba.

Sr. Biemans a desaroya Bucuti Beach Resort cu a habri su portanan na october di 1987. Na 2014 e hala luhoso, esta Tara Beach Suites, a wordo agrega cu un averahe di ocupacion di 96% desde su apertura.

E carera den hospitalidad di Sr. Biemans, cu a nace na Austria, a cuminsa cu Hilton y Intercontinental na Sur America prome cu el a obtene su bachelor den International Business na Florida State University. Na comienso di añanan 70, sr. Biemans a muda pa Aruba unda el a maneha The Coral Strand Hotel cu despues lo bira Talk of the Town. Su siguiente funcion tabata co-propietario y manager di Manchebo Beach Resort prome cu el a cuminsa e desaroyonan y su reto nobo como propietario di Bucuti and Tara Beach Resort.

Sr. Biemans no ta solamente involucra den e industria turistico pero tambe ta lidera diferente proyecto den nos comunidad, encurashando otro hotelnan local pa tuma iniciativa pa proteha Aruba su recursonan natural. Sirbiendo e hunta di AHATA ya pa hopi añas, su contribucionnan a inclui e funcion di presidente di AHATA, fundador di Aruba’s SKAL Club chapter, creador y presidente di e comision ambiental di AHATA como tambe director di e hunta di Parke Nacional Arikok.

Como lider den e industria di turismo ecologico, Bucuti and Tara Beach Resorts a logra obtene e mayoria di certificadonan ecologico den Caribe, cual ta rekeri un proceso di renobacion anual di recertificacion rigoroso. Pues obtene e Green Globe Platinum pa World’s Most Sustainable Hotel y e Certified CarbonNeutral como e prome hotel certifica pa CarbonNeutral ta un logro berdad, pero pa mantene e posicion aki tambe ta un reto riba su mes.

Sr. Biemans cu ta un orador masha cudisha pa loke ta trata ecoturismo, a wordo honra local y internacionalmente pa su trabou di preservacion ambiental. El a gana premionan manera Green Hotelier of the Year na 2014, Leader in Sustainability na 2016, como tambe e World Travel & Tourism Climate Action Award na 2019. No ta niun sorpresa cu Sr. Ewald Biemans su Bucuti & Tara Resort ta coleccionando un multitud di reconocemento y premio: Travel & Leisure World’s Best List 2018, USA Todays’ 10Best in the Caribbean 2019, Tripadvisor Traveler’s Choice Awards 2019.

Pero banda di tur e premiacionnan, logronan y elogio, Sr. Biemans ta afortuna paso e ta biba na Aruba y ta aprecia e bunitesa natural y e amabilidad di nos hendenan local. E ta cuida su shete cachonan cu a wordo rescata y tambe su mini-cunucu na cas.

E simposio ‘Ruta pa Turismo Sostenibel’ cu lo tuma luga dia 14 di juni 2019 na Cas di Cultura, di 7 p.m. pa 10 p.m., ta bay ta un oportunidad unico pa haya sa mas tocante Turismo Sostenibel na Aruba, pa conecta cu diferente pionero den area y interesadonan den e topico y asina wordo inspira pa yuda aporta na un turismo y un isla sostenibel y responsabel. Entrada lo ta solamente 25 florin.

Pa haya sa mas tocante e simposio aki, por bishita RAIZ su pagina di Facebook, website of tuma contact via [email protected] of yama 630-3511

