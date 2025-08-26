Durante un entrevista cu sra Nathy Ventura di Centro di Control di Cacho a papia riba e tema di cachonan brabo cu tin riba caya, y a splica cu tur cacho cu ta keda piki door di Polis ta keda trece na nos centro y ta nos trabou pa mira berdaderamente e situacion di e cacho y evalua e situacion si nan ta hopi agresivo y si tin cu wordo poni drumi. Tin hende por tin pitbul agresivo den cura y pa descuido e cacho a sali y bo tin e derecho di haya bo cacho bek bou di condicion di un permiso pa cacho peligroso. Tin cada categoria di cada cacho, cada situacion ta diferente tin incidentenan di mordi di cacho y pa descuido of fayo den cura e bestia a sali, y na final di dia nan ta bestia y tin biaha nan sa haya nan caminda di sali, y como doño responsabel bo ta cana bo caminda corecto pa haya bo mascota bek y bo ta extra cuidadoso cu esaki.

E situacion di cacho ta un tema delicado y Polis ta supose di atende esaki, y nan ta atendiendo cu esaki ta djis e ta un peso so riba Polis di bario pa atende cu tur caso y ta pesei e centro di control ta coopera bay hunto cu Polis mira e situacion y tin cierto casonan ta mira cu e ta un proceso cu ta dura y ta pidi cooperacion di fundacionnan cu ta atende cu cacho y ta traha cu nos directo y segun e situacion cu e doño no tin suficiente educacion y informacion y con pa handel nan cacho. Esaki ta bira un team work entre tur envolvi.

Sra Nathy Ventura a duna di conoce tambe cu pais Aruba ta bezig cu un edificio pa cu centro di cacho mas grandi cu lo bay ta na Kibaima pero momento cu esaki keda entrega y e cachonan haya un solucion temporario. Si nos tur como pueblo bira mas responsabel y duna di nos banda, y cachonan cu tin riba caya ta cachonan cu tabatin cas y doño y despues ta bentanan riba caya. Si cada persona tuma e responsabilidad di opera nan cacho unda ya na 6 luna cu nan nace ya e cacho embra por wordo opera caba.