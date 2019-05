Eventualmente lo mester yega na un terminacion di trabou cu e trahadonan di La Linda

No tin mucho cambio den e situacion di La Linda. Ainda e ta den Surseance van Betaling. Sr. mr. Hose Figaroa, abogado di trahadonan di La Linda, ta amplia mas ariba esaki.

E trahadonana cobra nan salario di februari, maart y aworaki, april tambe lo wordo paga. Pero si ta bezig con pa eventualmente yega na un terminacion di e relacion di trabao, pasobra cu no ta mira mucho adelanto mas.

Un biaha mas, no ta sin mas ta bay negocia algo asina. Den un caso asina, mester bin un pago pa añanan di servicio. Mucho detaye mr. Figaroa no por a duna ainda. E ta poco onduidelijk, mirando cu no tur cos ta duidelijk ya cu ainda ta den negociacion. Ta spera cu pronto por yega na un solucion. E ta fastioso pa e trahadonan pa ta den e incertidumbre asina.

Di otro banda, no por bay haci movecionnan descabeya, perde tur derecho. Ta buscando un balansa entre move tur cos lo mas lihe posibel, pa tur hende por sigui. Pero na mes momento, e derechonan wordo respeta.

Si wak e sitaucion manera cu e ta, segun mr. Figaroa, tur hende, cu excepcion di luna di januari, tur hende a cobra nan salario. Aunke cu el a wordo paga un tiki laat, nan ta cobrando. E ta un situacion, cu aunke cu e ta stroef, tur hende ta na trabou. E rol di gobierno den esaki, te ainda no ta mucho fuerte, mirando cu te ainda ta trahando. Eventualmente si tur hende nan relacion di trabou wordo termina, lo tin un claim pa cesantia na SvB. Gobierno lo por hunga un rol, pa pagonan bay lo mas lihe posibel. Pero tanten cu tin un relacion di trabou, pa ley no tin derecho ariba cesantia ainda. Esaki ta solamente posibel ora cu e relacion di trabou caba.

Mas aleu, mr. Figaroa a sigui bisa cu ‘in principe’, pa e trahadonan tin cierto beneficio pa e relacion di trabou termina. Pero di otro banda, no por bay sin mas, bisa cu ta caba cu e asunto aki. Mester ta cauteloso cu derechonan y door di haci cierto movecionnan, e trahado ta perde cierto derechonan.

Al momento, no tin stabilidad financiero, y ta p’esey ta negocia. Tur luna, aunke laat, e trahadonan ta haya nan pago. E compania tin un surseance, no ta un empresa cu ta draai na forma normal. Ta haciendo loposibel pa e pagonan tuma luga, pa asina e trahadonan por keda den cierto normalidad.

Den tipo di casonan aki, mester tene cabes friu, y no wordo guia door di impulsonan, y despues ta termina ta caba cu e relacion di trabou. SI e trahado bisa cu e mes ta stop, e unico cos cu e trahado ta perde ta su derecho di cessantia, ya cu ley ta prescribi cu ta e dunado di trabou mester termina e relacion di trabou, pa e trahado tin derecho ariba cessantia.

Comments

comments