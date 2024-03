Kralendijk – Ku orguyo Tourism Corporation Bonaire (TCB) ta anunsiá ku un abundansia di evento kultural ta bai tuma lugá na Rincon, na okashon di selebrashon di e di 35 edishon di Dia di Rincon, un fiesta nashonal den kurason di Rincon. E tremendo ‘line-up’ ta kuminsá dia 30 di mart i ta terminá dia 1 di mei.

Dia 30 di mart, e di 35 aniversario di e selebrashon akí, e seremonia di ‘Sende Mecha’ ta ranka sali. Despues di hisa bandera pariba di misa katóliko, tin músika for di 18.00 or te 22.00 or i hendenan ta bini huntu rònt di bustu di F.G. (Broertje) Janga.

‘Simadan di Pastor’ ta e siguiente evento dia 1 di aprel den kurá di misa katóliko ku un parada kòrtiku. E simadan ta pa gradisí Dios pa e kosecha i pa krea oportunidat pa hasi donashon di artíkulo di konsumo na misa. Despues misa ta entregá e artíkulonan akí na famianan ku un entrada mas abou na Rincon.

Seguidamente e ‘Festival Kanto Krioyo’ ta tuma lugá, un kompetensia di kanto pa artistanan lokal ku ta bai kompetí ku komposishonnan nobo. E mihó komposishon ta bira e kantika di aña pa e eventonan kultural. E kompetensia pa adulto ta dura tres dia den Stadion Antonio Trenidat, for di 20.00 or te 24.00 or dia 3 i 4 di aprel, i for di 20.00 or te 02.00 or riba e anochi di final ku ta 6 di aprel. E kompetensia di kanto pa mucha ta dia 7 di aprel for di 19.00 or te 21.00 or den Stadion Antonio Trenidat.

Durante henter luna di aprel lo tin diferente Den Trin. Esakinan ta eventonan estilo ‘pop-up’ ku músika i kuminda, kaminda hendenan ta bini huntu for di 19.00 or te 24.00 or pa kalentá pa Dia di Rincon, i ku nan ta organisá rònt Rincon. Nan ta ranka sali dia 5 di aprel na Piedra Pretu, e siguiente ta dia 12 di aprel banda di Museo Chichi’ Tan, dia 19 di aprel tin unu na Plenchi Sentebibu i dia 26 di aprel den Kurá di Dòri.

Sertámennan ku ta enfoká riba kultura ta entre otro Mucha Kultural dia 14 di aprel for di 13.00 or te 18.00 or na Plenchi Carmen Goeloe, Dama Kultural dia 20 di aprel for di 20.00 or te 23.00 or na Stadion Antonio Trenidat i Chikitin Krioyo dia 21 di aprel for di 17.00 or te 21.00 or den Stadion Antonio Trenidat.

Dia 23 di aprel Posada Para Mira ta organisá for di 18.00 or te 21.00 or un sena tradishonal di 5 plato na Kaya Cornelis D. Crestian, na un mesa largu bou di lus di luna, i ku ta na enkargo di diferente shèfkòk prosedente di Rincon, hasiendo uso di ingredientenan lokal. Karchi ta kosta 100 dòler i tin lugá pa 300 persona. Pa mas informashon tokante e evento akí bo por bishitá e página di evento riba Facebook.

Na fin di luna di aprel tin diferente parada ta tuma lugá, pa kuminsá dia 24 di aprel ku Simadan di nos Grandinan, un parada ku ta dediká na hende grandinan di Rincon, for di 16.00 or te 20.00 or na Plenchi Carmen Goeloe i den kayanan di Rincon. E Ruta di

Tradishon, un akumulashon di kustumber di den pasado ku rais den Rincon, ta tuma lugá dia 25 di aprel for di 19.00 or te 03.00 or den kayanan di Rincon. Dia 26 di aprel tin e Parada di Garoshi den kayanan di Rincon, for di 17.00 or te 19.00 or, siguí pa Juvedam for di 04.00 or te 07.00 or dia 27 di aprel i Simadan di Shon Cain mas lat riba e dia ei for di 10.00 or te 24.00 or den Rincon-Nort.

Tin un kampionato di futbòl tambe ku ta dediká na F.G. (Broertje) Janga, kaminda timnan lokal por partisipá pa gana e kopa F.G. (Broertje) Janga. E wega final ta tuma lugá dia 22 di aprel for di 20.00 or te 22.00 or den Stadion Antonio Trenidat.

Segun e dia grandi ta yegando serka, tin vários fiesta i enkuentro na Rincon, entre otro Kings of Krioyo dia 26 di aprel kaminda for di 22.00 or te 03.00 or talentonan lokal por bria i toka músika krioyo na Plenchi Carmen Goeloe. Topa mi den Cocorobí ta tuma lugá dia 28 di aprel for di 17.00 or te 03.00 or den Cocorobí.

Dia 29 di aprel ta bispu di Dia di Rincon. For di 16.00 or te 19.00 or tin Antesala di Dia di Rincon, siguí pa Ban topa Dia di Rincon for di 19.00 or te 24.00 or, i un fiesta den Stadion Antonio Trenidat for di 23.00 or te 03.00 or, ku tur ta kondusí na Dia di Rincon dia 30 di aprel. Dia 1 di mei tin un evento di Saka Raton den kayanan di Rincon pa finalisá tur festividat.

Pa keda na altura di tur kambio i eventual informashon adishonal, bo por bishitá wèpsait di Dia di Rincon, òf bo por sigui nan riba Facebook: Dia di Rincon Pagina Ofisial.