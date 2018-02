Evento HubCamara por habri portanan riba mercado internacional pa companianan local

Otro siman Republica Dominicana, for di dia 6 pa dia 9 di Maart, lo tin e evento yama HubCamara Santo Domingo 2018. Vice Consul di Republica Dominicana, Sr. Eduard McCollum ta amplia.

E meta di e evento aki ta pa haci Republica Dominicana den e hub di Caribe. A haci invitacion, por medio di Kamer van Koophandel di Aruba. Un total di 12 empresa lo ta biahando pa Santo Domingo pa ta presente caba na e evento aki, pa despues haci un bishita na diferente compania relaciona cu comercio cu a participa na e evento aki, ofrece nan productonan na companianan di Aruba.

Aunke e intencion ta pa tin un cooperacion mutuo entre pais Aruba y Republica Dominicana, por aprecia cu consulado di Republicca Dominicana, lo a haci algun investigacion caba, a pesar di cu Aruba no ta internacionalmente di ta un pais productor, pero cu e informacion cu nan tin na man, pa algun producto local por drenta mercado Dominicano.

Gobierno di Republica Dominicana a habri e oportunidad pa ambos paises inclusive, unda cu consul a haci un investigacion caba riba mercado di produccion di Aruba y lo a ripara cu tin cierto productonan cu ta wordo emboteya, cu sigur si lo por wordo exporta di Aruba pa Republica Dominicana anto den un periodo rasonabel di tempo tambe.

Vice Consul di Republica Dominicana na Aruba Sr Edward William McCollum splica asina tambe cu Republica Dominicana lo tin hopi producto pa importa pa Aruba, cu solamente productonan di comestibel, den e area di construccion, pero tambe productonan di estetica y beyesa, unda cu Consulado di Republica Dominicana a logra caba den e ultimo aña pasa consolida den algun metanan treciendo productonan cu no tabata tin na Aruba, manera colchones, boternna di awa y productonan monoplast pa take away, cual ta wordo hopi uza aki na Aruba.

A informa e empresanan Dominicano, atraves di CIRD, cual ta institucion encarga cu e exportacion for di Republica Dominicana, cual ta un destino cu lo caba di habi porta pa isla di Aruba den Caribe, teniendo nan cuenta e medidanan contempla pa e gobierno di Aruba, pa locual ta e eliminacion di saconan di plastic y e prohibicion ta na fabor di medio ambiente.

El plan principal lo ta lidera e mercado den pais Aruba, den areanan di fruta cu verdura unda cu e oportunidad lo a surgi awor aki door di e mal maneho di Maduro na Venezuela, pero tambe pasobra productonan Dominicano ta mundialmente reconoci cu un monto den exportacionnan pa aña di 2500 miyon di dollar pa Europa, Asia y Merca tambe. Caribe, un territorio manrea Aruba tambe pa su cercania lo por faborece su mes door di e prijs faborabel.

Cuminsa trece productonan for di Republica Dominicana lo ta un gran oportunidad, door di e cercania di Aruba, pa por haya e productonan for di comerciantenan na prijsnan bastante interesante, pero tambe loke ta e traslado maritimo pa Aruba na tarifanan hopi mas favorabe, segun Vice Consul di Republica Dominicana, Sr. Eduard William McCollum.

Comments

comments