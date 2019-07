Evento final di Aruba Bank Good4theNeighborhood Building Entrepreneurs 3

E participantenan di Good4theNeighborhood Building Entrepreneurs a completa tur e 3 simannan di workshop y les y mañan ta e evento final di e proyecto. Durante transcurso di e tres ultimo simannan nan a enfoca pa completa e proyecto y traha riba cada rekisito pa asina nan por presenta nan producto final na e comunidad di Aruba. Participantenan a haya varios presentacion di comerciantenan den nos comunidad cu a comparti nan experiencia y conocemento cu nan. Mary-Phil Marugg di Exotic Rentals a presenta e Elevator Pitch. Tyson Lopez di Arikok a siña nan con pa pone un budget den otro y tambe a mustra e participantenan e importancia di structuranan di gasto y ganashi. Rafeli Croes di KVK tambe a haci su presentacion y tur e teamnan participante a pasa den e tramite di habri nan propio negoshi. Curtney Hart di Bushi Beard a duna varios ehempel di packaging y merchandising. Y por ultimo e studiantenan a haci nan “loan pitch” na e huradonan cu mester a aproba nan peticion pa un financiamento pa asina nan por logra completa nan producto. Durante e evento final, tur team lo tin un pop up stand riba Plaza Daniel Leo den Caya G.F. Betico Croes. E teamnan lo ta ofreciendo nan producto na e pueblo di Aruba for di 10:00 di

mainta te cu 4:00 di atardi. Lo anuncia e ganadonan di proyecto di Good4theNeighborhood

Building Entrepreneurs 3 pa 3:00 di atardi. Un invitacion cordial ta bai pa henter e comunidad di Aruba pa bin sostene nos participantenan di #G4N2019 diasabra awor for di nan pop up stand riba Plaza Daniel Leo.

