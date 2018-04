Evento di Test & Tune na Palo Marga ta keda posponi

The Revival of Palo Marga 2 ta avisa cu e evento di Test & Tune programa pa awe nochi na pista di Palo Marga lamentablemente tambe mester wordo postponi.

Despues cu ayera TROP 2 a manda un persona Merca pa asina busca e piesanan necesario pa asina drecha e computer cu ta handle e timing system di Palo Marga, a traha te den oranan laat di marduga sin un resultado positivo. A sigui traha awe den dia consultando cu diferente pistanan na Merca y Puerto Rico sin un resultado positivo. Pa es motibo mester cancela e evento di awe nochi, pero ta trahando duro pa fly in un tecnico si ta posibel awe nochi ainda pa asina rewire henter e sistema pa asina por core e caredanan di Celebracion 35 aña di Palo Marga.

Pues pendiente paso asina tin un update lo trece mas informacion.

Comments

comments