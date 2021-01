Evento di Aruba Doet 2021 ta wordo posponi

CEDE ARUBA y Oranje Fonds a tuma e desicion responsabel pa pospone Aruba Doet 2021 Mirando cu e cantidad di casonan di Corona Virus a aumenta drasticamente den nos regionanan, ta pone cu Cede Aruba y Oranje Fonds ta sinti e responsabilidad pa no expone salud di un evento cu ta ranca un gran cantidad di boluntario dianan 12 y 13 di Maart 2021.

E decision aki ta pone cu Aruba Doet ta wordo posponi pa un otro fecha cual ta bira e weekend di 28 pa 29 di mei, 2021.

Apesar cu a tuma tur tipo di medida di prevencion pa e evento tuma lugar den maart, ta premira cu e no ta un decision corecto mirando e situacion actual di casonan activo na Aruba. Projectonan cu a wordo duna mester por a ilustra un structura pa sa con pa ehecuta e medidanan di prevencion, inclui den nan projecto, pa asina e por a wordo aproba.

Tur organisacion a wordo informa di esaki y a wordo avisa cu nan projectonan mester wordo ehecuta den aire liber. Tur di reglanan di DVG mester wordo aplica y aki tambe a percura pa tapabocanan pa e participantenan.

Maart ta hopi serca y no ta kere cu ta responsabel pa expone e salud di e boluntarionan.

Ta spera cu den e ultimo weekend di mei lo tin mas posibilidad pa eherce e evento, CEDE Aruba y Oranje Fonds lo keda monitoria e desaroyonan rond di e pandemi aki.

Hopi Organisacionan social riba nos isla cu ta participa ta conta cu e evento aki di Aruba Doet. Durante Aruba Doet tin miles di Arubianonan cu ta cla pa duna un man, pesey a tuma e decision prudente, pa pospone y no expone e boluntarionan nan salud na peliger. Organisacionan social cu ta depende principalmente di boluntario pa nan draai ta pendiente di e evento aki tambe. Intencionan pa projectonan manera mantencion di edificionan, gruponan di scout y scolnan ta pendiente pa wordo ehecuta. E evento aki tambe ta uno cu ta recruta boluntarionan nobo cada vez, cu ta indispensabel pa e temporada aki pa ehecuta nan projectonan.

Projectonan

Tin un cantidad di casi 90 projecto cu a registra caba. E organisacionan cu a registra caba a wordo informa di e cambio aki. Na ogranisacion y fundacionan cu ainda no a regristra por haci esaki ainda te cu dia 2 di april via e website www.arubadoet.com.

CEDE Aruba

CEDE Aruba ta percura pa aki na Aruba tur hende tey pa otro por medio di siña comparti bida riba nivel social. Ehecucion di esaki ta pa mobilisa, guia, yuda ehecuta tareanan por medio di boluntarismo den organisacionan riba nos isla.

CEDE Aruba ta percura pa guia tur esnan cu ta ehecuta e trajectonan por medio di nan conocemento, experiencia, netwerk, tempo, atencion, subsidio y reconocimento.

-EINDE PERSBERICHT-

