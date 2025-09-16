Introduccion
E team di Wikipedia riba Aruba ta presenta e evento mensual di Ban Wiki! Bo por pasa aki pa haci bo preguntanan tocante e proyecto, conoce otro hende ‘Wiki-minded’ y cuminsa edita!
E siguiente edicion lo tuma lugar diamars 16 di september, di 5or te cu 7or di atardi, na Biblioteca Nacional Aruba, San Nicolas.
PAriba Ban Wiki (1).jpg
Den e edicion aki, nos lo siña uza e herment di traduccion pa converti articulo existente for di Ingles pa Papiamento. Nos lo haña un tutorial simpel paso pa paso cu conceptonan basico, conseho util y funcionnan integra pa e proseso ta mas facil y leuk. Esaki ta un entrenamento di nivel basico pa personanan cu ta djis cuminsando.
Si bo kier yuda edita, trece un laptop of bo telefon. Sigura pa bo mes crea bo cuenta di Wikipedia prome cu e evento. Si bo no ta sigur con pa haci esaki, bo por siña mirando e video aki.
Como participante, bo lo yuda Papiamento bira mas fuerte, comparti conocemento rirba Wikipedia y conoce hende nobo y siña habilidadnan nobo. Bo ta sinti bo inspira? Cuminsa explora Wikpedia pa articulonan cu no a wordo traduci ainda na Papiamento!
Durante e workshop, lo tin cuminda y bebida!
Registra
Por fabor tene cuenta cu mester registra pa atende e evento aki, ya cu tin cantidad limita di asiento disponibel. Pa sigura bo luga, registra bo mes via e formulario aki https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLb4eTEm3vXFKtRaq-nlrG-4oZeAQlnuI3iEF-nx7tLBhy8w/viewform. Esaki lo yuda nos prepara nos mes y garantisa un experiencia fluido pa tur participante.
Programa
5:00 PM – 5:30 PM: Crea un cuenta
5:30 PM – 6:30 PM: Tutorial di herment di traduccion
6:30 PM – 6:50 PM: Reflexion, algun pregunta
20250820_170528.jpg
Bo mester di ayudo?
Con pa traduci articulonan di Wikipedia for di un idioma pa otro? Bishita nos Portal di Conocemento (Kennisplatform) https://kennisplatform.wikimedia.nl/pap/, caminda bo ta haña intruccionnan simpel y paso pa paso tocante uso di Wikipedia y tur e hermentnan disponibel.
Tambe bo por bishita nos canal di YouTube https://www.youtube.com/@wikipediaribaaruba pa haña mas informacion. Por fabor, prepara di antemano pa por participa na nos siguiente evento.
Tuma contacto cu nos pa haña mas informacion via nos rednan social cu bo por haña aki bou.
Contacto
Por fabor tuma contacto cu nos si bo tin preguntanan, ideanan of cosnan cu bo kier comparti tocante e evento of e proyecto aki. Bo por haña nos informacion di contacto aki of comunica riba medionan social. +297 669-3032 | +297 669-3034
[email protected]