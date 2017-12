Evento ‘Ambiente Fin di Aña’ den Caya G.F. (Betico) Croes tabata exitoso

Lindsy Croes, di e comite organisado cu palabranan di gradicimento pa e sosten ricibi pa e actividad den Caya Grandi tabata exitoso:

“Ademas di a organisa un di e eventonan mas grandi den Caya Betico Croes pa e aña aki, mi a realisa cu mi a caba di organisa mi prome concierto! Na prome luga, mi ta kier a gradici Dios pa tur e pasenshi, e descanso, salud, tempo y milager, y tambe forsa. Un danki ta bay tambe na mi team, Jane, mami cu papi, Ronny Maduro, Jennifer Josephia- Warner, Edgard Arends, Jason I. Margarita. Dank Marlon Croes, Patrick y team di DOW. Tambe na Raul, Egmar, Kasey y Krish Mahtani & Elite team. Uka y Gaita Las Unicas, Mama Rosa y su mucha nan di Mama Rosa, Edjean Semeleer, Jeanedy Semeleer, Jayderick Croes, Elthienne Yarzagaray, Omar Kock y tur otro friends dj Edjean, Ataniro Jeremy, y otro músico; tur mucha nan cu a canta, Los Paranderos, Gaita Autentica. Danki na mi empleado nan di Lindy Lifestyle, Naty Arends, Vicky, y Jeanette. Edson Tromp Grandi, Kenneth Boekhoudt, Jeremy Jax. Y danki Jason W y ATA models Dany Gull y Melissa Coster . Tambe na Jeanine, Shariiëne, y henter e grupo di oluntario #letsmakecayagrandigreatagain, Ernst Mohamed, presidente di KVK, y esposa, Pierre, Barry y full e tram team, Luigi, Chanella y Aruparking team, ATA, Armin, Nizana, CMB, Rennasaince Hotel, Lau Garay, Salome, Carlos, Aruba Best Print, Gimena, Brian Marchena, Print Media.

Danki na tur e compania y representantenan cu a bin nos reunion di emergencia na Bestuurkantoor. Danki na TUR na companianan participante y tur otro comerciante den caya. Stanley, Rosetty, Mr. Vrolijk, security guardnan, Mr. Soumers, Sra. Liliana Rasmijn di KPA y team. Artuher, Nen Flores, Marlienne Lyder, Junior Arends, Baboe Hoek Noticia, Ruben Garcia, y tur demas miembronan di prensa, danki. Danki na Ruelle, Glendeline Maduro, Julien de Julien de Bats, Glenda y Randolph, Zilha Tanyra Wever, Naíra Mansur, Carolynn Paula, Sandra Suarez, Santa Clause, Arthur, Karel Arends, Joally Croes, Roberto. Tur persona cu a manda via WhatsApp, Facebook y na telefoon palabra nan di sosten. Minister Dangui Oduber, Minister mr.Andin Bikker, Gobierno di Aruba, y muy en especial na nos Prome Minister, Sra. mr Evelyn Wever Croes, and last but not least a, e pueblo di Aruba cu semper ta para mi tras y dunami e sosten MASAAL. Mi ta pidi mi disculpa, si mi a lubida algun persona, no ta mi intencion, mi tin un paar dia sin drumi .

Ta parse cu lunanan a pasa pero ta apenas 12 dia so! Pero nos no a caba ainda, awe Caya Betico Croes LO TA HABRI di 10:00am-2:00pm (algun luga lo keda habri un poco mas laat) cu Los Paranderos y Santa Booth. Ambient’i Fin di Aña, Weekend 1, dia 3! #ambiente

Y ami, como representante di nos Prome Minister di comision Caya Betico Croes, kier desea boso y boso famia un Felis Pasco, cu boso bida ta yena cu amor. Prepara pa Ambient’i Fin di Aña Weekend Dos( Dec 29 y Dec 30)! #aynobe hunto cu Ataniro y Zyon, Jeon, dande Mario Croes y Tipiko ta Cla!