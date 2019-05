Evelyn Wever- Croes: “Venezuela nunca a informa Aruba oficialmente riba motibonan di habri frontera cu Aruba so”

Na comienso di aña Venezuela a cera su frontera cu islanan ABC, y esaki a keda cera pa basta tempo. Algun dia atras, Venezuela a dicidi cu e ta habri frontera cu Aruba so, pero gobierno di Aruba a tuma e decision di laga esaki cera, al menos pa 1 luna.

Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a splica cu Aruba no ta mete den asuntonan politico di Venezuela, ta keda leu di esey. Ta kere den democracia y ta kere cu e pueblo tin cu papia segun su democracia, su deseo democratico. Mescos cu lo no kier pa otro mete den nos asuntonan politico interno, nos no ta haci esaki.

Como Prome Minister, Sra. Wever- Croes nunca a sali bisa si e ta pro of contra di cualkier partido, esey ta door cu Aruba mester mantene su neutralidad, ya cu Aruba ta mucho cerca di nan, pa antagonisa pa tuma partido pa un of otro.

Aruba tin suficiente problema aki nan mes, suficiente pa atende cu e crisis migratorio, pa bay atende cu problemanan door cu a tuma parti pa un of otro. Esey no kiermen cu e ta dos cara, manera cu a acus’e di dje.

Te ainda gobienro di Aruba no a haya un splicacion pa cual motibo a dicidi di habri frontera di Venezuela cu Aruba, mientras cu e otro islanan no. Sra. Wever- Croes a sigui bisa cu e no a haya niun declaracion oficial pa e motibo di a habri e frontera cu Aruba so. Personalmente, Sra. Wever- Croes ta kere cu e no ta ni dirigi na Aruba. Kisas e ta dirigi na Hulanda, kisas gobierno di Maduro ta haya cu Hulanda no ta firme suficiente un banda of e otro. Kisas, nan ta rabia cu Corsou a acepta e hub humanitario. Tur esaki ta speculacionnan.

En todo caso, a dicidi di nos banda, cu na e momento aki, nos no a cla pa acepta un fluho grandi di hende, mester pone nos asuntonan interno na ordo prome, pa despues habri e frontera bek. Tabata declaracionnan di Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes.

Comments

comments